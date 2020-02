Edinson Cavani ha marcado cinco goles en la presente temporada con el PSG. | Fuente: EFE

Edinson Cavani estuvo en boca de todos durante el último periodo de transferencias ante la posibilidad que tenía de ir al Atlético de Madrid. Sin embargo, luego de una serie de intentos por contratar al atacante del PSG, el club 'colchonero' no pudo llegar a un acuerdo con el elenco parisino y el uruguayo se quedará ahí hasta fin de temporada.

Producto de ello, Enrique Cerezo, mandamás del Atlético de Madrid, dijo que lo de Edinson Cavani 'le parece una verguenza por lo que hacen algunos jugadores con sus familiares'. Esto hizo que Berta Gómez, madre del jugador, ponga el grito en el cielo en una entrevista con diario As al señalar que el uruguayo si podría ir al cuadro español, pero solo su presidente se rectifica.

"No es imposible que Edinson Cavani pudiera ir en verano al Atlético de Madrid, siempre y cuando el presidente se rectifique sobre lo que dijo. No entendimos por qué dijo semejante barbaridad, estuvo fuera de lugar. Lo que debería haber hecho este señor es contar a sus aficionados por qué no fue mi hijo a su equipo: porque el PSG no lo dejó salir y ellos nunca llegaron a lo que pedían", dijo.

Todo indica que, una vez finalizado su vínculo con el PSG a fines de temporada, Edinson Cavani rechazaría cualquier renovación para continuar su carrera en otro lado. Además del Atlético de Madrid, el futbolista de 32 años también recibió propuestas del Chelsea y el Inter Miami de la MLS.