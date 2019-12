Gabriel Costa aseguró su permanencia en Colo-Colo para la próxima temporada | Fuente: Colo-Colo prensa

Gabriel Costa llegó a Colo-Colo a comienzos de año, en sus inicios no mostró un gran rendimiento y luego fue afianzándose en el equipo, sin embargo no su nivel mostrado a lo largo del año no ha sido el mismo que tuvo en Sporting Cristal, el que le permitió llegar a Chile. A pesar de ello, el atacante uruguayo aseguró su permanencia para la próxima temporada.

"Tengo tres años de contrato, me quedo, no hay nada de México, estoy contrento acá en Chile", declaró Costa para los medios locales. De esta manera cumplirá con el contrato que tiene en el país sureño.

El futbolista de 29 años jugó a lo largo de la temporada un total de 25 partidos, de los cuales 21 arrancó de titular. Anotó ocho goles, cinco en la liga chilena y los restantes en la copa.

El exSporting Cristal y Alianza Lima, pese a no haber tenido el mejor de los años, fue convocado por primera vez a la Selección Peruana después de la Copa América 2019 y ya tiene cinco partidos disputados con el elenco de Ricardo Gareca.