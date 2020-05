Quique Setién señaló que estaría ‘encantando’ de entrenar a Neymar | Fuente: Composición

No ocultó para nada su deseo de tener a Neymar en su equipo. Quique Setién, técnico del FC Barcelona, señaló que estaría encantado con la posibilidad de entrenar al crack brasileño en una entrevista en Bein Sports USA.

"Estaría muy feliz de poder entrenar a Neymar, absolutamente. Se trata de un jugador de un nivel excepcional, eso nadie lo puede poner en duda", señaló el estratega nacido Cantabria. Eso sí, dejó en claro que la directiva culé es la que finalmente tomará la decisión de fichar o no al atacante del PSG.

La novela del fichaje del atacante comenzó a inicios de temporada cuando se dijo que ‘Ney’ no estaba a gusto en el elenco parisino y que le disgustaba no poder pelear por títulos importantes, pese al platel plagado de estrellas que tiene el campeón de la Ligue 1. Sin embargo, la operación no se dio por el alto precio que pedía el PSG por su jugador estrella.

Por ahora, el delantero se encuentra en Brasil pasando la cuarentena en su vivienda en las afueras de Río de Janeiro. El exfutbolista del Santos ya ha declarado en varias ocasiones que su intención es volver al Barza, club en el que formó un tridente de ensueño junto al argentino Lionel Messi y al uruguayo Luis Suárez, la denominada ‘MSN’.