Jurgen Klopp ganó una Champions y una Premier con Liverpool | Fuente: AFP | Fotógrafo: PHIL NOBLE

Apenas se dio a conocer la decisión, él fue el señalado como el candidato a tomar la posta, sin embargo, Jürgen Klopp rechazó que se pueda convertir en el técnico de la Selección de Alemania sucediendo a Joachim Löw, que abandonará al equipo germano después de la Euro que se disputará a mitad de este año.

No son los mejores días en el Liverpool para Jürgen Klopp, último premio The Best en la categoría Mejor Entrenador, ya que su escuadra registra seis partidos perdidos de forma consecutiva en Anfield Road, algo que los tiene relegados en el octavo lugar de la Premier League y a siete puntos de los puestos de Champions League para la próxima temporada.

Esta situación coincide con la renuncia de Joachim Löw, hecha pública este martes, a seguir como seleccionador más allá de la próxima Eurocopa.

"No, no voy a estar disponible para ser entrenador de Alemania en verano o después del verano. Me quedan tres años de contrato en Liverpool. Es simple. Firmas un contrato y lo cumples", dijo Jürgen Klopp al ser consultado en rueda de prensa antes de medirse al RB Leipzig en la vuelta de los octavos de final de la Champions.

Löw se convirtió en seleccionador de Alemania en 2006, tras el Mundial de ese año, y durante su estancia en el cargo ganó la Copa del Mundo de 2014. Obtuvo también el título de la Copa Confederaciones 2017, además de alcanzar la final de la Euro de 2008, y las semifinales en 2012 y 2016. Por ahora, Klopp seguirá siendo ‘red’.





NUESTROS PODCAST

La fase 3 de los estudios de la vacuna de Sinopharm continúan en el Perú y solo se tienen resultados preliminares sobre su eficacia. Sin embargo, se puede afirmar que hasta la fecha, esta vacuna previene el desarrollo de cuadros severos de coronavirus y la muerte por esta enfermedad. ¿Cómo se llega a esta conclusión? Nos lo explica el Dr. Elmer Huerta, consejero médico de RPP.