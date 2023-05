Los 'gunners' aseguran su estrella: Arsenal renovó el contrato de Bukayo Saka hasta el 2027

La joya ‘gunner’ seguirá brillando en Emirates. El delantero inglés del Arsenal, Bukayo Saka, firmó un nuevo contrato de larga duración con el club londinense, según anunciaron este martes sin dar más precisiones, cuando, para la prensa británica, el jugador de 21 años está ahora ligado a la entidad hasta 2027.

"Conservar a nuestros mejores jóvenes es esencial para que continuemos progresando y Bukayo representa ya un elemento mayor de la plantilla actual y del futuro", mencionó el entrenador Mikel Arteta en el comunicado emitido por Arsenal.

Protagonista de una buena temporada, que le ha visto inscribir 14 goles y dar 11 asistencias, Bukayo Saka mejoró notoriamente su producción de cara al arco rival en las dos últimas campañas.

"Los sueños no se hacen realidad en una noche. Eso lleva tiempo. Este club ha sido como una familia para mí desde que tuve 8 años. Me ha dado todo, y yo también he dado todo en contrapartida", comentó el delantero inglés.

Bukayo Saka se queda en Arsenal

Haciendo su debut con el primer equipo de Arsenal en la Europa League, a los 17 años en noviembre de 2018, Saka también se convirtió en el primer jugador nacido en el siglo XXI en jugar en un partido de la Premier League cuando entró como sustituto durante el cotejo contra Fulham el 1 de enero del 2019.

Bukayo Saka no se ha perdido ningún partido del Arsenal en los dos últimos cursos de la Premier League, por lo que fue reconocido como el mejor jugador del club en las temporadas 2020-21 y 2021-22. También fue nominado para el Jugador de la Temporada en el campeonato.

"Bukayo no es solo talentoso, es una personalidad cautivante, amada por todos. Todo el mérito le corresponde a él, así como a su familia, por todos los esfuerzos que le han permitido alcanzar este nivel", indicó Mikel Arteta.

Arsenal, mucho tiempo en cabeza de la Premier League en este curso, perdió el pasado fin de semana, facilitando de esta forma la conquista del título por parte del Manchester City.

