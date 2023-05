Florentino Pérez: "Es una vergüenza que quieran convertir a Vinícius en culpable por ser uno de los mejores"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, censuró los insultos racistas recibidos por el futbolista Vinícius Júnior en el partido frente al Valencia por LaLiga en Mestalla y dijo que "hay que cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol".

El máximo dirigente del Real Madrid aprovechó la visita institucional a la sede de la Comunidad de Madrid para celebrar la Euroliga conquistada por el equipo de baloncesto para mostrar su opinión sobre lo ocurrido el último domingo en el estadio del Valencia.

"Lo ocurrido es realmente muy grave, con el agravante de que no es la primera vez que ocurre. La sociedad no se merece lo que está pasando y quiero dejar claro que el Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores", dijo Florentino Pérez durante su discurso.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Florentino, contra el arbitraje español

El titular del Real Madrid apuntó que es importante realizar cambios en la estructura arbitral de LaLiga, resaltando que Vinícius Jr. no tiene responsabilidad en los ataques que ha sufrido.

"Es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en nuestro país para que nunca se pueda hacer responsable del delito al que lo sufre, como está ocurriendo ahora", comentó.

"Vinícius es la víctima. Es una pena que algunos quieran culparlo por ser uno de los mejores jugadores del mundo. No podemos seguir así. Exigimos una respuesta fuerte y firme", dijo.

"En estos momentos debemos reclamar la tolerancia cero contra la sinrazón del racismo como los episodios que sufre un jugador de nuestro club. Vinícius es la víctima y es una vergüenza que haya quien lo quiera convertir en culpable por ser uno de los mejores jugadores del mundo", concluyó Florentino Pérez.

🔴 Florentino Pérez, presidente del Real Madrid: "El Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores, para ello es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral".#RacismoARV ▶ En directo: https://t.co/eZOwNQPmfu pic.twitter.com/OL0Aoz90rm — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) May 23, 2023

Real Madrid: ante el Rayo sin Vini

Sin Vinícius, expulsado por primera vez en Mestalla tras sufrir un nuevo capítulo de racismo en un estadio lejos del Bernabéu, pero con el deseo de sobreponer el espectáculo del juego a la polémica que mancha al fútbol español, el Real Madrid recibe al Rayo Vallecano en un encuentro de trámite a dos jornadas de la conclusión de LaLiga.

A la espera de que los organismos competentes tomen medidas drásticas tras el noveno capítulo de racismo que sufre Vinícius en España, el gran protagonista no estará en el terreno de juego. Cansado y superado por la situación, ‘Vini’ recibirá el apoyo de todo el madridismo. Tras dárselo Carlo Ancelotti y todos sus compañeros, le llega el turno a la afición que aportará una oleada de cariño al futbolista brasileño.

En el Real Madrid consideran que el VAR debió mostrar al árbitro lo que, en su opinión, fue el origen del golpe de 'Vini' a Hugo Duro; los empujones del portero rival y un agarrón en el cuello del que se zafó antes de golpear a su rival.

NUESTROS PODCASTS

Hospitales colapsados por dengue

Debido al aumento de pacientes con síntomas de dengue, los centros de salud y hospitales han colapsado y no se dan abasto para atender los casos. En el siguiente informe de Henry Urpeque, Gustavo Guarnizo y Edwin Herrera, revisamos la realidad de aquellas regiones donde se presenta la mayoría de contagios y cifras de muertes.