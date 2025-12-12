Flamengo vs Pyramids FC EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde la semifinal de la Copa Intercontinental 2025?

Flamengo vs Pyramids FC EN VIVO: se enfrentan este sábado 13 de diciembre por la semifinal de la Copa Intercontinental 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Ahmad Bin Ali de la ciudad de Rayán, Qatar, desde las 12:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Flamengo vs Pyramids FC: ¿cómo llegan a las semifinales de la Copa Intercontinental 2025?



Flamengo llega al partido luego de vencer 2-1 a Cruz Azul en los cuartos de final. Pyramids FC, en tanto, llega al cotejo tras caer 6-1 ante National Bnak Egypt por la League Cup.

¿Cuándo y dónde juegan Flamengo vs Pyramids FC en vivo por semifinales de la Copa Intercontinental 2025?



El partido entre Flamengo vs Pyramids se disputará en el Estadio Ahmad Bin Ali de la ciudad de Rayán, Qatar. El recinto tiene capacidad para 45 032 espectadores.

¿A qué hora juegan Flamengo vs Pyramids FC en vivo por semifinales de la Copa Intercontinental 2025?



En Perú , el partido Flamengo vs Pyramids FC comienza a las 12:00 p.m.

, el partido Flamengo vs Pyramids FC comienza a las 12:00 p.m. En Ecuador, el partido Flamengo vs Pyramids FC comienza a las 12:00 p.m.

En Colombia, el partido Flamengo vs Pyramids FC comienza a las 12:00 p.m.

En Bolivia, el partido Flamengo vs Pyramids FC comienza a la 1:00 p.m.

En Venezuela, el partido Flamengo vs Pyramids FC comienza a la 1:00 p.m.

En Argentina, el partido Flamengo vs Pyramids FC comienza a las 2:00 p.m.

En Brasil, el partido Flamengo vs Pyramids FC comienza a las 2:00 p.m.

En Uruguay, el partido Flamengo vs Pyramids FC comienza a las 2:00 p.m.

En Paraguay, el partido Flamengo vs Pyramids FC comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido Flamengo vs Pyramids FC comienza a las 2:00 p.m.

¿Dónde transmiten el Flamengo vs Pyramids FC en vivo por TV y streaming?



El partido entre Flamengo vs Pyramids FC se podrá ver EN VIVO por TV a través de DSports. Vía streaming, será transmitido por DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Flamengo vs Pyramids FC: alineaciones posibles



Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo (o Léo Ortiz), Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Samuel Lino y Bruno Henrique.

Pyramids: Ahmed El-Shenawy; Ahmed Samy, Osama Galal, Karim Hafez, Mahmoud Hamdy; Blati Touré, Mohanad Lasheen, Marwan Hamdi; Ahmed Atef, Ewerton Silva y Fiston Mayele.

