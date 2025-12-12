Últimas Noticias
Mundial de Clubes: Flamengo se enfrentará ante Pyramids FC por la copa Challenger

Pyramids FC se mide ante Flamengo en el estadio Ahmed Bin Ali mañana a las 12:00 horas.

Flamengo y Pyramids FC juegan mañana en el estadio Ahmed Bin Ali por la clasificación a la Final de la Copa Intercontinental, desde las 12:00 horas.

Horario Flamengo y Pyramids FC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas
