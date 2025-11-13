Federación turca sancionó a 102 futbolistas de Primera y Segunda por participar en apuestas deportivas

Uno de los jugadores turcos suspendidos es Eren Elmalı , principal figura del Galatasaray y de la Selección de Turquía.

El Comité Disciplinario de la Federación Turca de Fútbol ha sancionado con entre 45 días y un año sin jugar a un total de 102 futbolistas de Primera y Segunda División por participar en apuestas deportivas.



El Comité informó -en un comunicado- que las sanciones incluyen al internacional senegalés Allasane Ndao, del Konyaspor, quien ha anunciado que recurrirá la sanción ante el tribunal de arbitraje, y de Eren Elmalı, jugador del Galatasaray, quien ha sido desconvocado de la Selección de Turquía. Metehan Baltacı, compañero de equipo y en el combinado sub-21, es otro de los jugadores multados.



Fútbol turco en el ojo de la tormenta

La Federación Turca de Fútbol (TFF) había remitido a 152 árbitros al Comité por participar en apuestas. De ellos, 149 no podrán arbitrar por períodos que oscilan entre los ocho y doce meses.



Además, 24 colegiados fueron arrestados la semana pasada. Siete de ellos y Murat Özkaya, presidente del Eyüpspor de la Superliga Turca, han sido enviados a prisión preventiva por supuestamente influir en los resultados de los partidos.



El escándalo de las apuestas ha creado un gran revuelo en el fútbol turco y la TFF ha prometido erradicar el fenómeno de raíz, aun matizando que no hay indicios de amaños organizados y que la mayoría de los árbitros investigados perdían dinero con las apuestas.

