Escándalo en el fútbol de Turquía: suspenden a 149 árbitros y asistentes por apuestas deportivas

La prensa turca aseguró que la investigación también abarca a miles de jugadores y directivos de clubes y que se investigan las comunicaciones por teléfono de todos los árbitros, sin que aún haya datos oficiales al respecto.

Remezón en el fútbol de Turquía luego de que se tuviera conocimiento público de que árbitros y asistentes han estado involucrados en apuestas deportivas.

La Federación Turca del Fútbol (TFF) informó el último viernes que ha suspendido a 149 árbitros y asistentes por este caso, imponiendo penas de entre 8 y 12 meses.

El último lunes, la TFF abrió la investigación luego de revelar que 371 de los 571 árbitros federados tenían cuentas en páginas de apuestas y que 152 estaban apostando activamente en las competiciones. Ello vulnera las normas de la Federación.

La noticia se dio a conocer durante la rueda de prensa de Ibrahim Haciosmanogu, presidente de la Federación turca.

El martes se trasladó a estos 152 colegiados al Consejo de Disciplina, que anunció las sanciones a todos, salvo a tres de los investigados, informó la agencia EFE.

Cabe mencionar que, pese al escándalo, los partidos señalados en las investigaciones no se van a repetir, informaron desde la prensa local.

Otro detalle sobre lo ocurrido es que la investigación podría abarcar a miles de jugadores, directivos de clubes, reportó el diario Habertürk.

El medio agregó que se investigan las comunicaciones por teléfono de todos los árbitros, sin que aún haya datos oficiales al respecto.

¿Mourinho tuvo razón?

La noticia hizo revivir las declaraciones de José Mourinho, exentrenador del Fenerbache, sobre partidos a favor de sus rivales y en contra de su equipo.

El tema estalló en febrero de 2025, por los comentarios del portugués contra los árbitros tras el derbi contra el Galatasaray.

Mourinho dijo en la rueda de prensa posterior al partido que los integrantes del banquillo local habían estado "saltando como monos", imagen peyorativa que suele asociarse en el mundo del fútbol a insultos racistas.

Por esto, la federación le abrió un expediente por presuntas acciones racistas: meses después fue exculpado y posteriormente liberado de los cargos.