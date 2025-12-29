¡Oficial! Deportivo Cali confirmó el fichaje de Pedro Gallese: "Su objetivo es enaltecer nuestra grandeza"

Deportivo Cali confirmó este lunes la incorporación del arquero Pedro Gallese de cara a la temporada 2026. A través de sus redes sociales, publicaron un video sobre el mundialista de la Selección Peruana.

"Su objetivo es claro: enaltecer nuestra grandeza ganándolo todo con estos colores. ¡Bienvenido a tu nueva casa!", dice el mensaje del cuadro colombiano respecto a Gallese, que dejó huella en el Orlando City después de seis temporadas.

Deportivo Cali busca fortalecer su proyecto deportivo tras un año difícil en el que no logró clasificar a torneos internacionales, por lo que le ha hecho una apuesta a la experiencia del guardameta peruano para la próxima temporada.

"Estoy preparado para cualquier reto", dice Gallese, que es considerado uno de los mejores fichajes del fútbol colombiano para el 2026.

Señaló, además, que tiene la experiencia suficiente para destacar en el arco verdolaga. "Soy muy competitivo, siempre salgo a ganar".

Gallese busca la gloria con Deportivo Cali

Pedro Gallese piensa en grande y cree que Deportivo Cali podrá aspirar entre los primeros lugares del torneo colombiano. "No solo yo, todos tenemos hambre de gloria", sostuvo.

Finalmente, el '1' de la bicolor se pronunció sobre cómo será jugar de local en el estadio Deportivo Cali - Las Palmeras. "Un hermoso estadio que esperan días de gloria", culminó.

Pedro Gallese con la camiseta de Deportivo Cali. | Fuente: Deportivo Cali

Clubes de Pedro Gallese

Universidad San Martín (2008 - 2014)

Atlético Mineiro (2009)

Juan Aurich (2015 - 2016)

Veracruz (2016 - 2019)

Alianza Lima (2019)

Orlando City (2019 - 2025)