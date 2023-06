Gerónimo Barbadillo: "Lapadula no jugaría en Perú, es un fútbol muy lento, sin potencia ni físico"

El atacante peruano Gianluca Lapadula es la sensación de Cagliari, que sueña con el ascenso y se alista para un duelo clave ante Parma por la vuelta de los play-off de cara a la clasificación a la Serie A de la liga italiana.

'Lapagol' ha recibido elogios de la prensa italiana y también del exfutbolista peruano Gerónimo Barbadillo, que destacó su actualidad en Europa.

"Le hizo un bien jugar en la Selección. Se motivó de lo que hacía en Italia, ya lo había demostrado. Cuando un jugador hace goles, se siente bien, la confianza que tuvo de los hinchas peruanos lo hicieron muy potente. Estar en una selección es muy diferente que estar en un equipo. La Selección es el paso a jugar un Mundial, eso es importante para él. Le sirvió para demostrar que es goleador", señaló Barbadillo a Depor.

El mundialista con la Selección Peruana en España 1982 cree que Cagliari puede superar a Parma de Gianluigi Buffon. "Cagliari saldrá a jugar tranquilamente. Además, tiene un entrenador con experiencia, creo que puede lograr volver a la Serie A", agregó.

¿Lapadula en el fútbol peruano?

Barbadillo, que jugó en Udinese de Italia, descarta que Gianluca Lapadula decida jugar en el fútbol peruano, que "es muy lento".

"Yo no pienso que Lapadula juegue en Perú. ¿Sabes la cantidad de dinero que le pagan en Segunda División de Italia? No se lo pagará Alianza Lima, ningún equipo peruano. Si agarras dos equipo solventes de Perú y los juntas no van a poder pagar la transferencia del pase de Lapadula. Lapadula no jugaría en Perú, es un fútbol muy lento, sin potencia ni físico", culminó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Gianluca Lapadula, convocado para revancha ante Parma

DT elogió a jugadores del Cagliari

Cagliari sueña con el ascenso a la Serie A tras ganar por 3-2 a Parma en la el partido de ida de las semifinales de los Play Offs. En este partido anotó el peruano Gianluca Lapadula vía penal. Tras el compromiso, el entrenador italiano Claudio Ranieri elogió el desempeño de los suyos ante el equipo capitaneado por Gianluigi Buffon.

“Tengo un equipo con un gran corazón, con un público que sopla detrás de nosotros y nos hace volar. Pecchia puede cambiar todo el once inicial y nadie lo notaría porque todos son jugadores de calidad”, señaló el experimentado entrenador que ya palpita el duelo de vuelta ante Parma.

“El sábado tenemos que dar el corazón, el Parma es un gran equipo pero podemos defender con el corazón golpe a golpe. La vuelta será un buen partido; Camará volverá por ellos y habrá que tener cuidado, pero estamos en condiciones de hacer un excelente partido, lucharemos por eso”, agregó.

La anemia sigue atacando a la niñez en el Perú

La anemia y desnutrición infantil son algunos de los grandes problemas de salud pública que existe a nivel mundial y el Perú no es la excepción. Esto se reflejó en la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2022 donde nuestro país aumentó la cifra de anemia en menores de tres años hasta en 3 puntos porcentuales, ¿cuáles son las regiones más afectadas y como atacar este flagelo?