Celebra Al Nassr: la perfecta asistencia de Cristiano Ronaldo que acabó en el gol de Ángelo contra Al Ittihad [VIDEO]

Cristiano Ronaldo juega en Al Nassr a inicios del 2023.
Cristiano Ronaldo juega en Al Nassr a inicios del 2023. | Fuente: Al Nassr
por José Luis Blanco Pagán

La estrella mundial Cristiano Ronaldo arrancó las acciones en el compromiso por la Copa del Rey de Campeones.

No falta el alto voltaje en el Al Nassr vs Al Ittihad por los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita. A los 14 minutos, Karim Benzema abrió el marcador con una buena definición de zurda. Sin embargo, la igualdad no tardó en llegar para el equipo de Cristiano Ronaldo.

A los 30 minutos, Ángelo Gabriel empezó la jugada desde su cancha y habilitó a Cristiano, que se escapó por la banda izquierda para ejecutar un centro que fue a parar a los pies del mismo delantero brasileño, que con un remate de zurda colocó el 1-1 parcial.

El máximo goleador del fútbol mundial felicitó a su compañero, que fue clave la conquista del equipo, que actualmente es líder en la Liga de Arabia Saudita.

Al Nassr se reforzó esta temporada con jugadores de la talla de Íñigo Martínez, Joao Felix y Kingsley Coman.

Al Nassr vs Al Ittihad: alineaciones confirmadas

Al Nassr: Bento; Ayman Yahya, Íñigo Martínez, Mohamed Simakan, Nawaf Al-Boushal; Abdullah Al-Khaibari, Angelo, Joao Felix; Sadio Mané, Cristiano Ronaldo y Kingsley Coman.

Al Ittihad: Predag Rajkovic; Ahmed Al Julaydan, Saad Al Mouusa, Danilo Pereira, Mario Mitaj; Fabinho, N'Golo Kanté, Houssem Aouar; Roger Fernandes, Moussa Diaby y Karim Benzema.

Cristiano Ronaldo Al Nassr Al Ittihad

