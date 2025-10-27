Con Messi y Cristiano Ronaldo: conoce a los nominados a los FIFPro 2025

Como recordó FIFPro, esta designación para componer el mejor once mundial es el único premio futbolístico decidido exclusivamente por futbolistas profesionales.

El argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo, el ecuatoriano William Pacho, el brasileño Raphinha o el uruguayo Federico Valverde figuran entre los 26 finalistas candidatos a integrar el mejor once de FIFPro de 2025, que se conocerá el 3 de noviembre.



En la lista, dada a conocer este lunes por FIFPro, aparecen hasta siete futbolistas del vigente campeón de Europa, el París Saint-Germain francés, con el ya mencionado Pacho, el brasileño Marquinhos, Vitinha, Joao Neves, Achraf Hakimi, Nuno Mendes y el actual Balón de Oro, Ousmane Dembelé.



También están incluidos Pau Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal y Raphinha, del FC Barcelona, y Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham, Federico Valverde y Kylian Mbappé, del Real Madrid; además de leyendas como Cristiano Ronaldo o Leo Messi.



Como recordó FIFPro, esta designación para componer el mejor once mundial es el único premio futbolístico decidido exclusivamente por futbolistas profesionales, y para esta edición contó con cerca de 20.000 participaciones.



Para ser seleccionados, los jugadores deben haber participado en al menos 30 partidos oficiales entre el 15 de julio y 3 de agosto de 2025, ambos días incluidos.

La formación la compondrán el portero más votado, así como los tres defensas, tres centrocampistas y tres delanteros con más votos a su favor. El último hueco del once será para aquel jugador que, independientemente de su posición en el campo, reciba el máximo número de votos.



- La lista de 26 candidatos al once de FIFPro es el siguiente:



Porteros: Alisson Becker (Liverpool) Thibaut Courtois (Real Madrid) y Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain/Manchester City).



Defensas: Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Real Madrid), Pau Cubarsi (Barcelona), Virgil van Dijk (Liverpool), Achraf Hakimi (París Saint-Germain), Marquinhos (París Saint-Germain), Nuno Mendes (París Saint-Germain) y William Saliba (Arsenal).



Centrocampistas: Jude Bellingham (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City/Nápoles), Luka Modric (Real Madrid/AC Milán), Joao Neves (París Saint-Germain), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (Barcelona), Federico Valverde (Real Madrid) y Vitinha (París Saint-Germain).



Delanteros: Ousmane Dembélé (París Saint-Germain), Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Raphinha (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Mohamed Salah (Liverpool) y Lamine Yamal (Barcelona).