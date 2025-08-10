Imparable: el doblete de Cristiano Ronaldo en duelo de Al Nassr ante Almería

Cristiano Ronaldo continua con su racha goleadora en el amistoso internacional de Al Nassr en España.
Al Nassr perdió 3-2 ante Almería en un amistoso internacional que se disputó en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, en España. En ese compromiso apareció Cristiano Ronaldo para anotar en dos ocasiones.
La estrella mundial de 40 años anotó el primer tanto de su equipo tras una buena definición en el área de Almería. Su acción provocó la felicitación de sus compañeros, especialmente del defensa español Iñigo Martínez, que debutó con el equipo árabe.
El doblete de Cristiano llegó a través de un penal y como es su costumbre, no falló. Su disparo engañó al arquero de Almería.
Cristiano Ronaldo ha marcado 10 goles en sus últimos 7 partidos y marcado gol en todos.
Al Nassr vs Almería: así arrancaron en duelo
Al Nassr: Nawaf; Boushal, Amri, Iñigo Martínez, Ayman; Brozovic, Ángelo, Wesley; Sadio Mané, Joao Félix y Cristiano Ronaldo.
Almería: Andrés; Centelles, Alex Muñoz, Chumi, Marcos Luna; Selvi, Lopy, Arribas, L. Baptistao; Embarba, Lázaro.