Barcelona vs. Como 1907: ¿a qué hora inicia y dónde ver EN VIVO por el Trofeo Joan Gamper 2025?

Barcelona vs. Como: ¿dónde ver EN VIVO por el Trofeo Joan Gamper 2025?
Barcelona vs. Como: ¿dónde ver EN VIVO por el Trofeo Joan Gamper 2025? | Fuente: RPP
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

La nueva temporada inicia para el Barcelona con el Trofeo Joan Gamper en juego, donde se medirá al Como 1907 en el Estadio Johan Cruyff.

FC Barcelona vs. Como 1907 EN VIVO: se enfrentan este domingo 10 de agosto en el Estadio Johan Cruyff, en Barcelona (España). El partido amistoso corresponde al Trofeo Joan Gamper 2025 y se jugará a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Barca One TV y YouTube. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


La disputa del trofeo será diferente, por jugarse de nuevo fuera del Spotify Camp Nou, y ante unos 6 000 espectadores, que es la capacidad del estadio donde habitualmente juegan sus encuentros el equipo femenino y el filial.

Pero también será especial para Lamine Yamal, que estrenará su camiseta con el diez en la espalda; así como para Joan Garcia, Marcus Rashford y Roony Bardghji, los nuevos fichajes del proyecto del Barcelona para el próximo curso.

El partido servirá para presentar al equipo en el segundo proyecto de Hansi Flick, que en su primer curso lo ganó todo menos la Champions League, que rozó con los dedos y llegó hasta semifinal.

Barcelona vs Como 1907: ¿cómo llegan al partido por el Trofeo Joan Gamper 2025?

El Barcelona realizó una gira de pretemporada en Asia, donde ganó sus tres amistosos con un saldo de 15 goles a favor y solo cuatro concedidos. Por su lado, el Como, dirigido por Cesc Fábregas, le ganó en su último duelo de preparación al Real Betis (2-3).

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Como 1907 EN VIVO por el Trofeo Joan Gamper 2025?

El partido de Barcelona ante Como 1907, por el Joan Gamper 2025, está programado para el domingo 10 de agosto en el Estadio Johan Cruyff, en Barcelona (España). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Como 1907 EN VIVO por el Trofeo Joan Gamper 2025?

  • En Perú, el partido Barcelona vs. Como 1907 comienza a las 2:00 p.m.
  • En España, el partido Barcelona vs. Como 1907 comienza a las 9:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Barcelona vs. Como 1907 comienza a las 2:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Barcelona vs. Como 1907 comienza a las 2:00 p.m.
  • En Chile, el partido Barcelona vs. Como 1907 comienza a las 3:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Barcelona vs. Como 1907 comienza a las 300 p.m.
  • En Venezuela, el partido Barcelona vs. Como 1907 comienza a las 3:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Barcelona vs. Como 1907 comienza a las 4:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Barcelona vs. Como 1907 comienza a las 4:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Barcelona vs. Como 1907 comienza a las 4:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Barcelona vs. Como 1907 comienza a las 4:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Barcelona vs. Como 1907 comienza a la 1:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Barcelona vs. Como 1907 comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Barcelona vs Como 1907 EN VIVO por TV y streaming?

El partido entre Barcelona vs. Como 1907 se podrá ver EN VIVO por TV en Perú y todo el mundo a través de Barca One TV y YouTube. También podrás seguir el minuto a minuto y todos los detalles por RPP.pe.

Barcelona vs Como 1907: alineaciones posibles

FC Barcelona: Joan García; Balde, Gerard Martín, Araújo, Koundé; Raphinha, De Jong, Dro, Lamine Yamal, Gavi; Lewandowsi.

Como 1907: Butez; Álex Valle, Kempf, Van der Brempt, Vojvoda; Baturina, Perrone, Nico Paz; Assane Diao, Douvikas, Addai

Barcelona vs Como 1907: últimos resultados del trofeo Joan Gamper

  • 2024 | AS Mónaco 3-0 FC Barcelona
  • 2023 | FC Barcelona 4-2 Tottenham
  • 2022 | FC Barcelona 6-0 Pumas UNAM
  • 2021 | FC Barcelona 3-0 Juventus
  • 2020 | FC Barcelona 1-0 Elche CF
  • 2019 | FC Barcelona 2-1 Arsenal FC
  • 2018 | FC Barcelona 2-0 Boca Juniors

