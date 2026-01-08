Imposible de atajar: 'Fede' Valverde y un golazo de tiro libre en el Real Madrid ante Atlético [VIDEO]

Tremendo partido. Real Madrid se vio las caras ante el Atlético en la ciudad de Yeda en la segunda llave de semifinales por la Supercopa de España.

De arranque, Real Madrid buscó el primer gol del partido y lo consiguió de manera temprana con el volante uruguayo Federico Valverde, quien en esta ocasión jugó como lateral derecho frente al Atlético de Madrid en Arabia Saudita.

Se cobró una falta cerca del área 'colchonera' a los 2 minutos de juego. Es así que Valverde, quien tiene pasado con la camiseta de Peñarol, no dudó y tomó la pelota para ejecutar el tiro a favor de Real Madrid.

El golazo de Federico Valverde contra el Atlético de Madrid. | Fuente: ESPN

Valverde y un nuevo gol en Real Madrid

El internacional con la Selección de Uruguay remató y su tiro pasó por fuera de la barrera, siendo imposible de atajar para el arquero esloveno Jan Oblak.

Hay que tener en cuenta que el club que gane esta llave jugará ante Barcelona en la gran final. Los culés vienen de golear 5-0 a Athletic Club de Bilbao.

Para este partido, Real Madrid tuvo una oncena titular conformada por Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Cavaminga, Jude Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo y Gonzalo.

En tanto, los dirigidos por Diego Simeone salieron con Jan Oblak; Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Dávid Hancko, Marc Pubill; Gallagher, Koke, Alex Baena, Giuliano Simeone; Julián Álvarez y Alexander Sørloth.