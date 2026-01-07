Real Madrid vs. Atlético: ¿a qué hora juegan y dónde ver por semifinales de la Supercopa de España?

Real Madrid vs. Atlético de Madrid se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la segunda llave de semifinales de la Supercopa de España 2026.

Necesita Xabi Alonso dos victorias convincentes en Real Madrid para alejar fantasmas. Los malos resultados y irregularidad en el juego desde noviembre han hecho que el técnico se someta a un examen constante. Y, tras salir airoso, más por resultados que juego, en los últimos cuatro, la Supercopa -ahora ante el Atlético de inicio- será clave.

Para empezar, un duelo de altura. Un derbi contra el Atlético. Enfrentamiento del que salió ya cuestionado a finales de septiembre, cuando cayó 5-2 en el Metropolitano. Este fue su segundo partido grande a cargo del Real Madrid que acabó en goleada, tras el 4-0 recibido por parte del PSGermain en el Mundial de Clubes.

¿Cómo llegan Atlético vs Real Madrid: a la semifinal de la Supercopa de España?



Los 'colchoneros' vienen de empatar a uno con Real Sociedad en LaLiga, mientras que los merengues golearon 5-1 al Betis.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético vs Real Madrid en vivo por la semifinal de la Supercopa de España?

El partido está programado para el jueves 8 de enero en el Estadio King Abdullah de Yeda (Arabia Saudita). El recinto tiene una capacidad para 62,345 espectadores.

¿A qué hora juegan Atlético vs Real Madrid en vivo por la Supercopa de España 2026?

En Perú , el partido Atlético vs Real Madrid comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Atlético vs Real Madrid comienza a las 2:00 p.m. En España , el partido Atlético vs Real Madrid comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Atlético vs Real Madrid comienza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido Atlético vs Real Madrid comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Atlético vs Real Madrid comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido Atlético vs Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Atlético vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Atlético vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Atlético vs Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Atlético vs Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Atlético vs Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

¿Dónde ver el Atlético vs Real Madrid en vivo por TV?

El partido de Real Madrid contra Atlético de Madrid será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de América y vía streaming por tvGO (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En Argentina va por Flow Sports, en México mediante la señal de Sky Sports, En Estados Unidos por ESPN y en España por Movistar+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Atlético vs Real Madrid: alineaciones posibles

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko; Giuliano, Koke, Barriosr, Baena; Julián Alvarez y Sorloth.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinicius Junior.

(Con información de EFE)