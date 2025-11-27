Real Madrid va por más: "Estamos más unidos que nunca", apunta Federico Valverde

Piensa en positivo. El volante uruguayo Federico Valverde, uno de los capitanes del Real Madrid, fue tajante un día después de la victoria sobre el Olympiacos en El Pireo (3-4) en partido de la Champions League, tras una racha de tres encuentros sin vencer, y ha afirmado que están "más unidos que nunca".

"Después de una semana en la que se dijeron muchas cosas, nosotros estamos más unidos que nunca", aseguró el charrúa Federico Valverde en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Asimismo, el mediocampista del Real Madrid apunta que "tener a 'Vini' y a Mbappé es una suerte, pero contar con el mejor equipo del mundo comprometido es un honor".

Real Madrid es un solo puño

El internacional con la Selección de Uruguay indica que en el aspecto personal está "trabajando para volver" a su mejor nivel y asevera que Xabi Alonso, el técnico del conjunto blanco, siempre a estado a su "lado, apoyando y haciendo todo lo posible para que siga creciendo y ayudando al equipo".

"No siempre es fácil, pero el cuerpo técnico y los jugadores estamos más unidos que nunca", finaliza el centrocampista uruguayo, cuyo mensaje es respaldado por Vinicius Junior con la expresión "Mi capitán".

Estas palabras del delantero brasilero del Real Madrid fueron luego de una semana de críticas y rumores sobre la situación interna de la plantilla en un momento de la campaña en la que enlazaron dos empates en LaLiga EA Sports en los campos del Rayo Vallecano y Elche, y la derrota en Anfield ante Liverpool.

Esta mala racha se cortó al vencer en el Giorgios Karaiskakis con cuatro tantos de Kylian Mbappé y una buena actuación también de 'Vini'.