Guía TV, Inglaterra vs Croacia ver EN VIVO: canales TV y horarios por Eurocopa 2021. | Fuente: AFP

Inglaterra vs. Croacia EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este domingo 13 de junio en el Estadio Wembey, Londres, por la fecha 1 del Grupo D de la Eurocopa 2021. Está programado para las 8:00 a.m. hora peruana, mexicana y 3:00 p.m. en España.

Este tremendo partidazo entre Inglaterra y su par de Croacia será transmitido a Perú por la señal de América Televisión. En tanto, en toda Sudamérica va por la pantalla de DirecTV Sports.

El debut de la Selección de Inglaterra en la Eurocopa supone la reedición de la semifinal ante Croacia del Mundial Rusia 2018 que alzó a Luka Modric como el mejor jugador del torneo e infligió a la generación inglesa una derrota histórica que vengar.

Inglaterra vs. Croacia: horarios en el mundo

Perú: 8:00 a.m.

Ecuador: 8:00 a.m.

Colombia: 8:00 a.m.

México: 8:00 a.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Chile: 9:00 a.m.

Estados Unidos (Florida): 9:00 a.m.

España: 3:00 pm.

Inglaterra y Croacia se vuelven a ver las caras en un partido oficial. | Fuente: AFP

La preparación inglesa de Gareth Southgate no ha podido contar con los jugadores del Chelsea y el Manchester City en los amistosos de preparación. Dos partidos, ante Austria (1-0) y Rumanía (1-0), han puesto de relieve acuando Harry Kane que no marca o no juega.

Jadon Sancho, Raheem Sterling, Phil Foden y Marcus Rashford tienen que dar un paso al frente para cuando su estrella no aparezca.

El aún delantero del Tottenham es uno de los hombres que vivió en primera persona la derrota de Inglaterra en la prórroga de Moscú junto a Sterling, Kyle Walker, John Stones, Maguire, Jordan Pickford, Jordan Henderson y Rashford.



El resto, caras nuevas que han surgido desde las categorías inferiores de la selección, con varios títulos y finales a lo largo de los años, y que han convivido con el recuerdo día tras día del torneo de 1996, el que marca en las semifinales el tope de Inglaterra en una Eurocopa.



Los rivales de Croacia están ante la oportunidad de vengar 2018 y de arrancar con triunfo una Eurocopa que prácticamente juegan en su integridad en casa. De llegar a la final, seis de los siete encuentros los jugarían en Wembley, es decir, todos menos los cuartos de final.

Inglaterra vs. Croacia: posibles alineaciones

Inglaterra: Pickford; Chilwell, Stones, White, Walker, Trippier; Rice, Mount, Sancho; Kane y Foden.

Croacia: Livakovic; Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Gvardiol; Brozovic; Kramaric, Modric, Kovacic; Perisic y Rebic.

¿Dónde ver el Inglaterra contra Croacia en TV por Eurocopa 2021?

Lo ves por las pantallas de América Televisión y DirecTV en Sudamérica.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST

¿Cuánto tiempo dura la inmunidad después de la infección por Covid-19?

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.