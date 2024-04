Iñigo Martínez, del Barcelona, encaró a joven que lo insultó: "La última vez que me llamas tonto" [VIDEO]

Barcelona quema sus últimos cartuchos para ganar LaLiga EA Sports, pero en las últimas horas uno de sus jugadores se ha vuelto viral por un hecho fuera de las canchas. Hablamos de Iñigo Martínez.

Sucede que cuando Iñigo Martínez salió de la ciudad deportiva del Barcelona este lunes luego del entrenamiento, y en imágenes compartidas en redes sociales como Facebook, Instagram y X, se le observa y escucha al momento de encarar a un joven que, supuestamente, lo había insultado.

"¿Quién es tonto? Es la última vez que me llamas tonto. ¿Me has oído? La última que me llamas tonto. La última que me insultas. Tu amigo lo mismo", es lo que se le oye decirle Martínez al fanático.

Rápidamente, el video ganó miles de reproducciones en las redes sociales en mención, siendo objeto de debate de los hinchas culés.

Según la prensa de Barcelona, es común que hinchas se queden fuera de los entrenamientos a la espera de los jugadores, todo para que estos les firmen camisetas, les den autógrados o simplemente posen para una fotografía.

No obstante, destacan -desde las últimas semanas- la presencia de tiktokers o aficionados que buscan, por decirlo menos, sacar de sus casillas a ciertos jugadores del conjunto que dirige Xavi Hernández. Esto último sucedió con Iñigo Martínez.

Esto último, indican, lo hacen con la idea de ganar viralidad en las redes sociales. Buscan exposición mediática por un hecho en particular. "Poco o nada puede hacer al club", indica el diario Sport.

¿Cómo va el Barcelona de Iñigo Martínez?

Por otro lado, el Barcelona derrotó el sábado gracias a un gol de Raphinha a centro de Joao Félix (1-0) que hizo justicia al dominio del conjunto catalán en el juego.

El gol se dio a los 59' cuando minuto 59 el brasilero cabeceó a gol un centro de Joao Félix, que pudo ampliar el resultado en un disparo que pegó en el larguero, aunque también acarició el empate Moleiro en una acción individual.

