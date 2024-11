"Nos quedamos con un sabor amargo": 'Tata' Martino confirma su salida del Inter Miami

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El entrenador argentino Gerardo 'Tata' Martino confirmó este viernes su salida del banquillo del Inter Miami de la MLS, donde milita su compatriota Lionel Messi, por "cuestiones estrictamente personales".



"Por cuestiones estrictamente personales tengo que dejar el Inter. No podemos volver el año próximo, necesito estar en Rosario (Argentina) por razones personales", anunció en rueda de prensa Martino.



La salida de Martino llega dos semanas después de la sorprendente eliminación del Inter Miami en la primera ronda de los 'playoff' de la MLS, donde partían como favoritos.



Martino, sin embargo, aseguró en la rueda de prensa haber tomado la decisión de abandonar el banquillo del equipo antes de esa eliminatoria contra Atlanta United.



El 'Tata', de 62 años, no cerró la puerta a volver a entrenar, pero admitió que no podrá ser en el futuro próximo: "No voy a trabajar por lo menos por varios meses del año próximo".

Martino ganó dos títulos en Inter Miami

El rosarino aterrizó en el banquillo de Inter Miami en junio de 2023, coincidiendo con la llegada al club de Messi y los también exbarcelonistas Jordi Alba y Sergio Busquets.

"Ha sido un año y medio muy gratificante para nosotros", aseguró Martino, que dijo haber "disfrutado mucho" en Miami.

"Nos quedamos con un sabor de boca muy amargo, nos quedamos cortos", dijo en referencia a la eliminación de los 'playoff'.

Con Martino en el banquillo, el Inter Miami ganó sus dos primeros títulos: la Leagues Cup 2023 y el MLS Supporter's Shield 2024, que lo acreditó como mejor equipo de la temporada regular tras haber marcado un récord en la liga de 74 puntos.

(Con información de EFE)