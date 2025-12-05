Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps: ¿a qué hora juegan y dónde ver la gran final de la MLS 2025?

Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana en lo que será la gran final de la MLS en su temporada 2025.

Lionel Messi afirmó que sería “muy lindo” que sus compañeros del Inter Miami, Sergio Busquets y Jordi Alba, puedan retirarse con un título de la Major League Soccer (MLS), sumando un trofeo más a su extenso palmarés.

En una entrevista con la MLS, Messi señaló que un campeonato en Estados Unidos sería muy “positivo y lindo” para los jugadores españoles, con quienes consiguió al menos 17 títulos cuando jugaban juntos en el Barcelona. Sobre el cotejo, 'Leo' adelantó que será clave enfrentarse nuevamente al alemán Thomas Müller, quien comanda al Vancouver.

¿Cómo llegan Inter Miami y el Vancouver a la final de la MLS 2025?

Inter Miami viene de golear 5-1 a New York City en lo que fue la final de la Conferencia Este, en tanto que el club canadiense venció 3-1 a San Diego FC en el Oeste.

¿Cuándo y dónde se juega el Inter Miami vs Vancouver Whitecaps por la final de la MLS?

El partido está programado para el sábado 6 de diciembre en el Chase Stadium (Miami). El recinto tiene una capacidad para 21,550 espectadores.

Behind-the-scenes for MLS Cup pres. by Audi Media Day 🎬 pic.twitter.com/303FiDXCis — Major League Soccer 🏆 (@MLS) December 5, 2025

¿A qué hora juegan Inter Miami vs Vancouver Whitecaps por la final de la MLS Cup 2025?

En Perú , el partido Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps comienza a las 2:30 p.m.

, el partido Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps comienza a las 2:30 p.m. En Estados Unidos (Miami), el partido Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps comienza a las 2:30 p.m.



(Miami), el partido Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps comienza a las 2:30 p.m. En Colombia, el partido Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps comienza a las 2:30 p.m.

En Ecuador, el partido Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps comienza a las 2:30 p.m.

En Chile, el partido Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps comienza a las 4:30 p.m.

En Bolivia, el partido Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps comienza a las 7:00 p.m.

En Argentina, el partido Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps comienza a las 4:30 p.m.

En Brasil, el partido Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps comienza a las 4:30 p.m.

En Paraguay, el partido Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps comienza a las 4:30 p.m.

En Uruguay, el partido Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps comienza a las 4:30 p.m.



¿Dónde ver por Inter Miami vs Vancouver Whitecaps?

El partido de Inter Miami frente al Vancouver Whitecaps será transmitido por la señal de MLS Season Pass (Apple TV). RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Inter Miami vs Vancouver Whitecaps: posibles alineaciones

Inter Miami: R. Ríos; Marcelo Weigandt, M. Falcón, N. Allen, Jordi Alba; Rodrigo de Paul, Sergio Busquets, B. Rodríguez, M. Silvetti; T. Allende y Lionel Messi.

Vancouver Whitecaps: Y. Takaoka; É. Ocampo, M. Laborda, R. Priso, T. Johnson; S. Berhalter, A. Cubas, T. Müller; E. Sabbi, A. Ahmed y B. White.