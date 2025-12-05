"Estoy destrozado": Trent Alexander-Arnold lamenta su nueva lesión en Real Madrid

Duro revés para el Real Madrid. Justo cuando el lateral derecho Trent Alexander-Arnold empezaba a coger buen nivel en el elenco merengue, el inglés sufrió una lesión muscular que lo alejará aproximadamente dos meses de las canchas.

Debido a esta nueva dolencia, Trent Alexander-Arnold recién volverá a jugar en Real Madrid en febrero de 2026, pendiente de evolución. El exjugador del Liverpool mostró su pesar por volver a sufrir una dura lesión en la 'Casa Blanca'.

"Estoy destrozado por esto. Duele el momento, pero trabajaré duro para volver más fuerte y mejor. ¡Nos vemos en 2026, madridistas!", fue lo que escribió el defensa del Real Madrid en su cuenta de Instagram.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Rápidamente, sus compañeros en el conjunto merengue aprovecharon para escribirle sus buenos deseos y pronta recuperación.

Entre los jugadores del Madrid que replicaron la publicación de parte del internacional con la Selección de Inglaterra se encuentran Vinicius Junior, Jude Bellingham y Eduardo Camavinga.

¿Qué lesión es la que presenta Trent Alexander-Arnold?

El último jueves, Real Madrid emitió un comunicado en relación con la lesión de Tren Alexander-Arnold, quien tuvo que dejar el último partido en el que equipo de Xabi Alonso goleó 3-0 al Athletic Club por LaLiga.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda", fue lo que indicaron.

Además, medios españoles como Marca y AS sostienen que está descartado contra Celta de Vigo, Manchester City, Deportivo Alavés, Sevilla, Real Betis, Levante, AS Mónaco, Villarreal, Benfica y el Rayo Vallecano. También. se perderá la totalidad de la Supercopa de España, agendada del 7 al 11 de enero en Arabia Saudita.

En su posición, ahora, iría el uruguayo Federico Valverde. Dani Carvajal también está lesionado y volverá recién en el mes de enero.