Mascherano calienta la final de la MLS para el Inter Miami: "Es todo o nada, el plato grande"

Lo tiene claro. El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, aseguró -dos días antes de la final de la MLS- que su equipo ha tenido la fortaleza para levantarse en cada uno de los momentos duros que ha vivido esta temporada, y aseguró que ganar el título de liga dependerá del deseo que tengan.

"Llegamos el sábado al último partido, a todo o nada. Creo que es un gran premio al trabajo que han hecho los jugadores durante todo el año, a lo que han hecho como grupo. Es el plato grande y lo tenemos el sábado", dijo Mascherano en una rueda de prensa.

Asimismo, el DT de Inter Miami agregó que "será cuestión del deseo que tengamos de comerlo o no. Esperemos que el sábado nos levantemos con mucha hambre".

Inter Miami sueña con su primera MLS

Las 'Garzas' y Vancouver disputarán este sábado en Miami la final de la MLS Cup, con el objetivo compartido de conquistar su primer título de liga.

Mascherano repasó los batacazos de su club en esta temporada, como la eliminación en semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, con un global de 5-1 precisamente ante el Vancouver o la final perdida de Leagues Cup por 3-0 ante Seattle Sounders.

"En estos últimos meses -desde la Leagues Cup- el equipo volvió a levantarse para tener el objetivo de poder llegar aquí de la mejor manera", afirmó Javier Mascherano, en su primera temporada al frente del club.

"Los jugadores han tenido la fortaleza para levantarse en cada uno de los momentos duros que nos ha tocado vivir en la temporada", valoró.

El partido del sábado también marcará el último de las carreras de Sergio Busquets y Jordi Alba, que se retiran del fútbol profesional con la camiseta del Inter Miami.