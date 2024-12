James Rodríguez: "Colombia puede llegar la final de un Mundial, está en el top 3 de los que mejor juegan"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 finalizaron por este año con cuatro elencos afirmados entre los puestos de clasificación directa. La Selección de Colombia es una de esas escuadras, a pesar de que tras la Copa América -donde fue subcampeona- solo ganó dos partidos. Los ‘cafeteros’ se ubican en el cuarto puesto de Conmebol y ya tienen la mira en la próxima Copa del Mundo, tal como lo expresó su capitán James Rodríguez.

“Falta mucho tiempo, pero creo que Colombia puede llegar lejos, y si llegamos todos los jugadores bien, creo que podemos, ¿por qué no?, llegar a una final. Ya lo hicimos en la reciente Copa América, donde están Selecciones top como Brasil, Uruguay o Argentina... Y ya le hemos podido ganar”, dijo el mediocampista en entrevista con Marca.

“Colombia, entre las mejores del mundo”

James Rodríguez es el líder de la selección colombiana que dirige Néstor Lorenzo. El ‘10’ ya supo brillar en la Copa del Mundo, donde fue el máximo goleador con seis anotaciones en la edición Brasil 2014 y llegó hasta la ronda de cuartos de final. Después de no clasificar a los dos últimos mundiales, confía en el presente de su elenco nacional.

“En estos momentos estamos en el top tres del mundo de las selecciones que mejor juegan y le hemos ganado a todas las grandes: Alemania, Brasil, Argentina, Uruguay, España... Nos gusta jugar contra los grandes. En Colombia intento ser un comodín para todos mis compañeros. Me muevo por todo el campo y tenemos sociedades muy buenas, con Lucho Díaz, con Jhon Arias, Lerma, Ríos... Sería injusto hablar sólo de algunos. Tenemos una selección con mucha calidad y que sabe jugar partidos grandes”, aseguró.

James Rodríguez, su presente en Rayo Vallecano

James Rodríguez, de 33 años, retornó a Europa para integrarse al Rayo Vallecano de LaLiga. A pesar que fue reconocido como el ‘MVP’ de la última Copa América, en el elenco español apenas tiene 7 partidos disputados.

“Son decisiones que yo no tomo, son cosas que no puedo controlar. Yo asumo la responsabilidad de mis cosas, pero jugar o no... no lo controlo. Mi misión es entrenarme bien, estar día a día bien físicamente, como lo estoy ahora y como lo he demostrado en los partidos con Colombia. Allí, si no estoy físicamente bien, no jugaría. Por eso intento cuidarme mucho. Intento entrenarme bien por si me toca jugar, estar listo”, apuntó el exvolante del Real Madrid.