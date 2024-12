Se pronunció: Nolberto Solano respondió a la posibilidad de reemplazar a Juan Carlos Oblitas en la FPF

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El puesto de director de Fútbol en la Federación Peruana está vacante luego de la salida de Juan Carlos Oblitas. En su momento hubo conversaciones con Julio César Uribe, pero este último finalmente llegó a Sporting Cristal

De quien se ha comentado hace poco es de Nolberto Solano, quien en su momento fue asistente técnico en la Selección Peruana que dirigió Ricardo Gareca. Justamente, este último fue consultado sobre la chance de reemplazar a Oblitas en la Videna y remarcó que nadie de la FPF se ha comunicado con él.

"Nadie me ha llamado y creería que todos comienzan a adivinar nombres. Actualmente tengo un compromiso con el Santos (segunda división) para el año 2025", fue lo que dijo Solano en conversación con Ovación.

Solano también jugó y dirigió a Universitario de Deportes. | Fuente: FPF

La palabra de Nolberto Solano por la FPF

Luego, comentó que se ha sentido agradecido cuando, en su momento, fue parte de la bicolor tanto como futbolista y también como ayudante de DT.

"Es un gran honor trabajar allí y yo me he preparado para ser director técnico. El cargo de director deportivo no es muy ajeno, aunque de momento no hay nada", sostuvo el popular 'Ñol'.

Más adelante, Nolberto Solano se pronunció por la salida de Juan Carlos Oblitas, quien tuvo la tarea de contratar -por ejemplo- a Ricardo Gareca, Juan Reynoso y Jorge Fossati.

"Las cosas no salieron y él le ha dado mucho al fútbol peruano. Más allá de lo que fue su despido, había que darle las razones y eso habría sido la mejor manera de darle una despedida. Con respeto", remarcó el exvolante de la Selección Peruana.

En tanto, hay que tener en cuenta que a lo largo de la temporada 2024, Nolberto Solano fue parte del Blyth Spartans de Inglaterra y también del FC San Marcos.

Por su parte, el equipo de Jorge Fossati marcha en el último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 con 7 puntos. En marzo, el 'equipo de todos' chocará contra Bolivia y Venezuela de local y visitante, respectivamente.

