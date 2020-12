Jorge Luis Pinto sobre dirigir Colombia: "Esperaré la decisión de los directivos" | Fuente: AFP

Hace alrededor de una semana se hizo oficial la salida de Carlos Queiroz como entrenador de la Selección de Colombia tras los malos resultados en las dos primeras fechas dobles de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Desde entonces, uno de los nombres que más suenan para poder reemplazarlo es el de Jorge Luis Pinto, entrenador colombiano que acaba de dejar el cargo de técnico de Emiratos Árabes y se encuentra libre.

Por su parte, el estratega que también salió campeón con Alianza Lima en 1997, se mostró deseoso de volver a dirigir a la 'Tricolor' pese al mal momento por el que atraviesa; sin embargo, más allá de su voluntad, le dejó la responsabilidad a los directivos de la Federación de Colombia.

"Hay que mirar qué piensan los directivos. Yo agradezco a quienes ponen mi nombre sobre el tapete para ser candidato. Esperaremos a ver cuál es la decisión de los directivos. Yo pienso que ellos tienen el mando, ellos nos conocen a todos los que de alguna manera estamos ahí como candidatos", indicó en diálogo con Diario Marca.

En tanto a cómo sería afrontarse a este nuevo reto, sostuvo: "El momento es crítico porque la base de estructura táctica del equipo no está bien definida ni interpretada. Hoy, no sabemos quienes puedan ser los titulares. Hay muchas variantes y alternativas, por eso es difícil. Sobre todo, por el tiempo de trabajo. El técnico que llegue solamente va a tener, creo yo, cinco días de trabajo. No hay otro espacio. A los jugadores no los prestan para ningún tipo de microciclo y con los que están en Europa se complica aun más. Es complejo".

Sin embargo, se mostró optimista sobre poder conseguir resultados en la siguiente fecha doble ante Brasil y Paraguay: "Se puede, totalmente. Eso sí, hay un momento crítico. Los dos partidos que vienen tienen dificultad".