José Mourinho fue cesado del Manchester United en diciembre del año pasado. | Fuente: AFP

Desde su salida de la dirección técnica del Manchester United en diciembre último, José Mourinho hasta ahora no ha vuelto al banquillo de entrenador de un club pero las ganas de dirigir no las ha perdido. El estratega portugués ha mencionado en más de una oportunidad su deseo de volver a entrenar, pero hasta ahora no ha encontrado el lugar y contexto ideal para hacerlo.

Si bien existe la posibilidad de que José Mourinho tenga una experiencia en la Ligue 1 la siguiente temporada, el técnico luso dio a conocer que tiene una muy buena relación con un directivo importante del Borussia Dortmund y eso podría alimentar los rumores de una posible ida al club alemán a mediados de año.

"Admiro el trabajo que se está haciendo en el Borussia Dortmund. Hans-Joachim Watzke, el CEO del club, tiene mucha confianza en mí y me preguntó sobre un jugador y un entrenador que conozco bien. Le fui honesto y le dí mi mejor impresión posible. Desde ahí, hemos mantenido mucho respeto el uno con el otro", dijo.

Pese a haber sido vinculado con más de un equipo del fútbol europeo, aún se desconoce cuál de manera oficial cuál será el futuro de José Mourinho. No obstante, él no ha descartado la opción de dirigir en una liga que no ha entrenador antes, ya sea Bundesliga o Ligue 1.