Josh Cavallo milita en el Adelaide United de Australia. | Fuente: Instagram Josh Cavallo

El futbolista australiano Josh Cavallo anunció este miércoles su homosexualidad en un emotivo vIdeo publicado en redes sociales, que ha sido aplaudido y apoyado por compañeros y exdeportistas de élite.



"Ha sido un viaje llegar a este punto en mi vida, pero no podría estar más feliz con mi decisión de salir del armario. He estando luchando con mi sexualidad durante más de seis años y estoy contento de poder aparcarlo", declaró el centrocampista del Adelaide United, de 21 años, en un vIdeo compartido en la cuenta de su club.



El joven, que se definió como una persona "muy reservada", contó cómo siempre sintió la necesidad de ocultarse porque estaba avergonzado de su homosexualidad.



"Avergonzado de que nunca sería capaz de hacer lo que amaba y ser gay. Ocultando quién era realmente, para perseguir un sueño que siempre deseé de niño. Jugar al fútbol y ser tratado igual que los demás nunca pareció una realidad", afirmó Cavallo.



El joven relató cómo aprendió a ocultar sus sentimientos "para encajar en el molde del futbolista profesional" y describió cómo "crecer siendo gay y jugar al fútbol eran dos mundos cuyos caminos nunca se habían cruzado".



"He vivido asumiendo que esta era un tema del que nunca podría hablar", dijo.



Compañeros apoyaron a Cavallo

En este sentido, afirmó que quería cambiar el silencio con el que otros jugadores viven su sexualidad, al convertirse en uno de los primeros futbolistas en activo de alto nivel en declarar públicamente que es gay.



El exfutbolista australiano Craig Foster, un destacado activista en favor de los derechos humanos, aplaudió en las redes sociales el mensaje de Cavallo.



"Nadie debería tener que ocultar quien es, a la pelota no le importa el color, la raza, la religión, el género o la sexualidad", remarcó Foster, internacional con su país en 29 ocasiones.



Los compañeros del Adelaide United también mostraron públicamente su respaldo al jugador australiano, entre ellos el español Javi Lopez, quien disputó más de 250 partidos con el Espanyol de Barcelona.



"Felicidades por tu valentía y orgulloso de ti", dijo el futbolista español.

Otros casos en el fútbol

El caso más cercano es el del también australiano Andy Brennan, que en 2019 se declaró homosexual cuando jugaba en la segunda división australiana, aunque había jugado antes en la máxima categoría del país para el Newcastle Jets.



Thomas Hitzlsperger, exjugador alemán del Aston Villa, Stuttgart, Lazio, West Ham, Wolfsburgo y Everton es el futbolista más prominente en haber reconocido su homosexualidad, pero lo hizo un año después de su retirada en 2013.



El estadounidense Robbie Rogers, que llegó a jugar en el Leeds de la Premier League inglesa, también reveló que era gay después de colgar las botas ese mismo año

(Con información de EFE)





NUESTROS PODCASTS

Pfizer y BioNTech dijeron que una inyección de refuerzo de su vacuna COVID-19 restauró la protección total en un gran estudio, resultados que probablemente refuercen el argumento a favor de administrar una tercera dosis de manera más amplia.