Juan Román Riquelme saludó a Boca Juniors por sus 115 años. | Fuente: AFP

Si bien casi todo el fútbol mundial está paralizado a causa del coronavirus, hay celebraciones que se siguen dando. Hoy Boca Juniors cumple 115 años de existencia y, aunque no la pasa jugando, sus jugadores, hinchas e ídolos se han hecho presente.

Entre ellos no podía faltar el saludo de un ex jugador e ídolo del 'xeneize', Juan Román Riquelme, quien desde su cuarentena aprovechó para saludar al club: "Hola, bosteros. Les mando un beso muy grande. Se me cuidan mucho. ¡Feliz cumpleaños!", sostuvo.

El video fue difundido a través de las redes sociales donde se le ve Riquelme, actual vicepresidente segundo del club, vistiendo la camiseta del equipo y una gorra con el clásico "JR10", que lo simbolizan.

Entre los diversos saludos que recibió Boca Juniors por los 115 años también estuvieron los del entrenador Miguel Ángel Russo y los jugadores Eduardo Salvio y Carlos Tévez. Como iniciativa para quedarse en casa, el club impulsó que se cuelguen banderolas desde las ventanas.