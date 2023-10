Klopp quiere justicia: pide que el Tottenham-Liverpool se repita tras error del VAR en gol de Luis Díaz

Lo tiene claro. Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, pidió que se repita el partido entre el Tottenham Hotspur y su conjunto el pasado fin de semana en el que se anuló un gol legal al colombiano Luis Díaz.

Los árbitros del VAR en el Liverpool contra Tottenham fallaron al no conceder el tanto al colombiano, después de que este fuera anulado por un inexistente fuera de juego, en lo que se ha reconocido que fue un "error humano", después de que el colegiado a cargo del VAR dijera "chequeo completo" sin darse cuenta de que el gol había sido anulado en el campo.

"No lo hicieron a propósito y no deberíamos olvidar eso. Fue un fallo, un error obvio, pero creo que debería haber soluciones. Creo que se debería repetir el partido, aunque seguramente no ocurra", dijo Klopp en rueda de prensa.

Klopp y un pedido para que se juegue otra vez el Tottenham vs. Liverpool

Así se discutió el gol mal anulado a Luis Díaz. | Fuente: Premier League

La Premier League y el PGMOL (Oficiales de Partidos de Juegos Profesionales Oficiales Limitados) liberaron este martes el audio de lo ocurrido en la sala del VAR durante el gol anulado a Díaz.

El audio revela que los árbitros de la sala VAR creen inicialmente haber tomado la decisión correcta y solo se dan cuenta de su error una vez el partido se ha reanudado.

"Para mí, el audio no cambia nada porque no me interesaba demasiado por qué ocurrió. Vi el resultado, vi el gol y vi que no valió", añadió el exdirector técnico del Borussia Dortmund, que no quiso incidir en la culpa de los árbitros.

"No estoy enfadado con ellos, para nada. No deberíamos ir a por ellos. Cometieron un error y estoy seguro que se sintieron horrible por ello", apuntó Jürgen Klopp, campeón de la Champions League con Liverpool en la temporada 2018-19.

Asimismo, el estratega agregó que "el argumento en contra (de la repetición) es que crearía precedentes... pero es que no ha pasado nunca antes".

En tanto, el cuadro 'red' afina detalles para lo que será el duelo ante Union Saint-Gilloise en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos de la Europa League (AFP/EFE)

