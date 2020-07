Buffon, de 42 años, supera a Maldini como jugador con más partidos en Serie A | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARCO BERTORELLO

El legendario portero Gianluigi Buffon, de 42 años, disputó, en el derbi turinés del Juventus contra el Torino, su partido número 648 en la Serie A italiana y superó el récord del exdefensa del Milan Paolo Maldini.



Buffon, que regresó en el verano de 2019 al Juventus tras una temporada en el París Saint Germain francés, agregó un récord más a su carrera legendaria, empezada en 1995 con la camiseta del Parma y todavía lejos de concluir, pues renovó precisamente esta semana. Su contrato con el equipo turinés al menos una temporada más.



El portero de Carrara disputó 168 encuentros con la camiseta del Parma, entre 1995 y 2001, y jugo 480 con el Juventus en la Serie A, entre 2001 y 2018, y la presente temporada.



Necesito 23 temporadas en la Serie A para alcanzar y superar este sábado el récord de Paolo Maldini, leyenda del Milan, que disputó todos sus encuentros ligueros con la camiseta "rossonera", entre 1984 y 2009.



Y eso que Buffon jugó un año, en el curso 2006-2007 en la Serie B, la Segunda División, después de que el Juventus fuera castigado con el descenso por el escándalo de fraude fiscal de Calciopoli.



"Gigi", que en ese momento era considerado como el mejor portero del mundo y que venía de coronarse como campeón mundialista en Alemania 2006, decidió quedarse fiel al Juventus y consiguió en esa temporada el ascenso de la Serie B a la Serie A.



Tras otras once temporadas en la Primera División, Buffon decidió lanzarse a por un nuevo reto y aceptó la oferta del París Saint Germain, con el que conquistó una Supercopa francesa y una Ligue 1 el año pasado. Disputó un total de 25 partidos con el club francés, en el que se alternaba con el actual segundo portero del Real Madrid, el francés Alphonse Areola.



A sus 42 años, Buffon sigue compitiendo a altos niveles y aceptó para esta temporada el rol de segundo portero detrás de el polaco Wojciech Szczesny. Eligió el número 77, el mismo que llevaba al principio de su carrera en el Parma.



En su largo palmarés figuran nueve títulos de la Serie A (nadie ganó tantos cuanto él), cinco Copas Italia, seis Supercopas italianas, una Copa Uefa, ganada con el Parma en 1999, y el Mundial de 2006 conquistado con Italia. Su competición prohibida sigue siendo la Liga de Campeones, en la que alcanzó y perdió tres finales.







El guardameta italiano logró sobreponerse en los últimos años al avanzar de la edad y a una serie de enormes decepciones deportivas, duras pero no suficientes para hundirle definitivamente.



En mayo de 2017 el Real Madrid del técnico francés Zinedine Zidane le derrotó 4-1 en la final de la Copa de Europa de Cardiff y le negó otra posibilidad de poner sus manos en una Orejona que obsesiona al Juventus.



Soñaba con sellar el récord absoluto de mundiales disputados, seis, pero fue frenado por la gestión del seleccionador Giampiero Ventura, quien no consiguió clasificar a Italia para el Mundial de Rusia 2018, algo que a los "azzurri" no le pasaba desde hace más de 60 años.



Y, en otro intento de llegar hasta el final en la Liga de Campeones, el Real Madrid volvió a dejarle fuera con cuatro goles en dos partidos del portugués Cristiano Ronaldo, su actual compañero en Turín.



Esa eliminación, decidida por un penalti en el último minuto de la vuelta después de que el Juventus rozaba una épica remontada le hizo perder los papeles. Fue expulsado y, en el pospartido arremetió duramente contra el colegiado, lo que causó tres jornadas de sanción.



Salió el lado humano de un portero que a sus 42 años sigue buscando "desafíos" que le hagan "vibrar el alma", como suele decir, y que añadió este sábado otro récord a una carrera destinada a la eternidad.