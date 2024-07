Kevin Serna: "Quiero hacer historia y dejar huella en Fluminense"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con asistencia de Kevin Serna, Fluminense venció 1-0 a Palmeiras en el Maracaná de Río de Janeiro. Este resultado significa un envión anímico para el cuadro carioca que busca escalar posiciones en el Brasileiraro 2024.

Este viernes, el atacante colombiano nacionalizado peruano habló en conferencia de prensa. Señaló que su meta es "hacer historia" en el vigente campeón de la Copa Libertadores.

"Sabía que Fluminense no pasaba por un buen momento, pero sigue siendo un club muy grande, campeón de Sudamérica, de la Libertadores. Para cualquier jugador que reciba una oportunidad, sin importar el momento, creo que es un paso muy importante en mi carrera. Me gusta asumir desafíos, quiero hacer historia y dejar una huella en el Fluminense", señaló el exjugador de Alianza, que este año le anotó dos veces a Fluminense en la Copa Libertadores.

Serna, de 26 años, espera devolver la confianza que le han dado en Fluminense, especialmente el entrenador Mano Menezes.

"Tuve la oportunidad de hacer grandes actuaciones en mi anterior equipo y marcar (ante el Fluminense ). Sentí mucho cuando vine a jugar aquí, pero ahora que estoy de este lado es mucho mejor. Estoy agradecido por el apoyo. Sentí confianza en todos los mensajes de bienvenida que me enviaron. Espero devolver esa confianza en el campo", apuntó.

Serna sobre Palmeiras

"Sabía que no era un partido fácil, pero estos son los partidos en los que los jugadores quieren estar y jugar bien. Cuando el entrenador me dijo que entrara me dispuse a ayudar a mis compañeros en un partido muy equilibrado. Me gusta mucho enfrentar, jugar con velocidad, disfrutar el juego rápido, tener esa personalidad de jugar uno contra uno y aprovechar a mis compañeros, esas son mis características. Estoy feliz de poder demostrar aún más en un partido importante como este contra el Palmeiras", finalizó.

“Só de saber do interesse do Fluminense já estava muito feliz, porque era um sonho chegar a um clube tão grande, campeão da América. E a recepção aqui fez eu me sentir em casa”



