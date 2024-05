Luis Enrique, harto del tema Mbappé-Real Madrid: la irónica respuesta que dio en conferencia de prensa [VIDEO]

Kylian Mbappé será nuevo jugador del Real Madrid. Es un secreto a voces que se habla en todo el mundo y los principales medios europeos dan cuenta que su llegada se anunciaría en el inicio del mes de junio.

La semana pasada, por medio de un video, Kylian Mbappé anunció por medio de sus redes sociales que dejará la camiseta del PSG al final de la presente temporada. Ante ello, el director técnico de la escuadra parisina, Luis Enrique, fue consultado en conferencia de prensa en relación a la inminente llegada del delantero al Real Madrid.

"Ahora que todos sabemos que el Madrid, no sé si ha podido hablar con él. Usted que conoce el club y España, cómo es el entorno. Muchas gracias", fue lo que le consultó un periodista al aún DT de Mbappé en París.

Luis Enrique habló sobre el tema Kylian Mbappé

Esta fue la respuesta de Luis Enrique por el caso Mbappé. | Fuente: Diario AS

Posteriormente, el estratega español tomó una breve pausa y dio una surrealista respuesta que se volvió en redes sociales como TikTok, Facebook y X.

"Pues yo creo que el día de hoy es un día lluvioso, pero a la vez muy bonito porque permite que se respire un aire diferente y me gustan los días lluviosos", sostuvo el estratega.

No todo quedó allí porque al dar respuesta del tema Kylian Mbappé añadió que "me recuerda a mi tierra Gijón. Yo soy gijonés al 100 %. 'Playu', como lo llamamos entre nosotros y creo que he respondido perfectamente a lo que me preguntabas".

Por otra parte, en una ceremonia en Francia en donde recibió el premio a mejor jugador de la temporada de la Ligue 1, el atacante habló brevemente sobre su futuro.

Mbappé tiene la mira puesta fuera del PSG

"Me voy con la cabeza alta, lo he dado todo", dijo el futbolista, que tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeros, para el entrenador Luis Enrique, de quien dijo que "la relación siempre ha sido fluida" y, de paso, al presidente, Nasser Al-Khelaifi.

"Vino a buscarme a los 18 años, apostó por mí, fue comprensivo en muchas situaciones y me ha acompañado en la toma de esta decisión".

