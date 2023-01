Mbappé rechazó en 2022 la oferta del Real Madrid para seguir en París | Fuente: PSG

Una historia que tuvo su desenlace hace siete meses y paralizó el mercado de fichajes, no obstante, aún no se contó el capítulo final. Kylian Mbappé, uno de los jugadores más deseados del mundo, decidió desechar la oferta del Real Madrid para firmar un nuevo contrato millonario con el PSG hasta el 2025.

En París consideraban que todo estaba sellado, aunque las conversaciones entre el cuadro blanco y el ‘crack’ francés volvieron al ruedo. Según ‘The Athletic’, los contactos entre las dos partes se reactivaron.

De acuerdo con el citado medio, la precisión del caso es que el diálogo entre Kylian Mbappé y el Real Madrid no se cortó nunca, a pesar del mensaje público del ‘7’ parisino agradeciendo la propuesta merengue y dando a conocer que seguiría en su ciudad. La publicación apunta a que el francés ve con buenos ojos vestirse de blanco en el futuro.

Kylian Mbappé es el segundo máximo goleador histórico del PSG | Fuente: AFP

Mbappé evalúa salir del PSG

‘The Athletic’ señala que Kylian Mbappé no está satisfecho con la planificación deportiva del PSG para luchar por levantar la Champions League, el gran título que les sigue siendo esquivo. El delantero, goleador de su escuadra, solicitó las incorporaciones en el mercado pasado de Aurélien Tchouaméni, Robert Lewandowski y el defensa Milan Skriniar.

Ninguno de los fichajes se concretó y aunque el PSG sigue en competencia por todos los títulos, el rendimiento no ha dejado satisfecho a Mbappé. En fase de grupos quedaron detrás del Benfica, algo que provocó más la molestia del francés y que le habría impulsado al diálogo con Real Madrid.

En la ‘Casa Blanca’ el goleador del Mundial Qatar 2022 no está descartado, a pesar que meses atrás no aceptó el ofrecimiento del mismo Florentino Pérez. Este caso no cayó bien en la directiva del PSG, quienes consideran incluso, ante una eventual salida, venderlo por 400 millones de euros al Liverpool antes que al elenco merengue.

La puerta de que Mbappé juegue en el Santiago Bernabéu no está cerrada pese a la decepción del pasado verano. Por si fuera poco, esta situación no ha sentado bien en el seno del PSG y existen tensiones entre la entidad gala y el atacante.

Real Madrid no renuncia a Mbappé

Real Madrid sigue considerando positivo tener a Kylian Mbappé en el futuro como parte de su plantilla, pero el club aún piensa en progresar alguna operación debido a la magnitud del precio que tendría que ofrecer ahora mismo por el futbolista.

La forma en que Mbappé pueda jugar en el Bernabéu es que presione al PSG por su salida. El Real Madrid sigue teniendo en carpeta a Kylian y pese a que su fichaje pronto es complicado, mantiene al ‘7’ en su agenda.





