¿Kylian Mbappé se queda en el PSG? Presidente del club respondió sobre el crack francés

Tan solo resta un día para que el mercado de fichajes europeo termine. Así, uno de los protagonistas es Kylian Mbappé, la máxima figura del PSG.

Y es que Kylian Mbappé se mantiene más que firme en su intención de no renovar contrato en el PSG. Ante ello, el presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, fue consultado por la situación del delantero francés. Sus palabras se dieron en Mónaco, que fue sede del sorteo de la fase de grupos de la Champions League.

"Contamos con más de 24 horas (en el mercado). Mbappé es jugador del PSG y tenemos muy buenas conversaciones con él. Es magnífico como persona y también a nivel profesional", sostuvo el mandamás de la tienda parisina a RMC Sport.

Kylian Mbappé lo tiene claro: no renovar en PSG

En PSG, Mbappé aún no gana títulos internacionales. | Fuente: EFE | Fotógrafo: YOAN VALAT

Posteriormente, respondió en concreto sobre si es que en el corto plazo se dará una nueva firma de contrato del popular 'Donatello', campeón del Mundial Rusia 2018 con la Selección de Francia.

"Falta para que cierre la ventana de transferencias. Vamos a trabajar y buscaremos hacer algo. ¿Por qué no? De todas maneras estamos listos, estamos bien. ¿Una extensión de contrato? La verdad que no quiero hablar de eso", añadió.

En tanto, el conductor español del programa El Chiringuito, Josep Pedrerol, indicó a través de 'Twitch' que Kylian Mbappé no jugará esta temporada en el Real Madrid.

"El Madrid no ha negociado ni negociará con el PSG por Mbappé. No hará ninguna oferta por él", ha señalado Pedrerol, que agregó: "No jugará en el club la temporada que viene".

El PSG y los grupos de la Champions League 2023-2024

Grupo A: Bayern Munich, Manchester United, Copenhague, Galatasaray.

Grupo B: Sevilla, Arsenal, PSV y Lens.

Grupo C: Napoli, Real Madrid, Braga y Unión Berlin.

Grupo D: Benfica, Inter de Milan, Salzburgo y Real Sociedad.

Grupo E: Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio y Celtic.

Grupo F: PSG, Borussia Dortmund, Milan y Newcastle.

Grupo G: Manchester City, RB Leipzig, Estrella Roja y Young Boys.

Grupo H: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk y Royal Antwerp.

