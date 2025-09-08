Francia vs Islandia con Mbappé: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 2 de Eliminatorias UEFA 2026?

Con Kylian Mbappé, Francia jugará su próximo partido de local por las Eliminatorias UEFA 2026.
La Selección de Francia espera alargar su racha de victoria cuando reciba a Islandia por la fecha 2 de Eliminatorias UEFA 2026. El equipo galo será liderado por Kylian Mbappé, que anotó uno de los goles del triunfo ante Ucrania.
Francia vs Islandia: ¿Cómo llegan a la fecha 2 de las Eliminatorias UEFA 2026?
Francia llega a esta instancia tras vencer por 2-0 a Ucrania de visitante, mientras que Islandia goleó de local por 5-0 a Azerbaiyán.
¿Cuándo y dónde juegan Francia vs Islandia en vivo por las Eliminatorias UEFA 2026?
El partido de Francia contra el seleccionado de Islandia está programado para el martes 9 de setiembre en el Parque de los Príncipes, en París (Francia). El recinto tiene capacidad para recibir a 47 000 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Francia vs Islandia en vivo por las Eliminatorias UEFA 2026?
- En Perú, el partido Francia vs Islandia comienza a la 1:45 p.m.
- En Francia, el partido Francia vs Islandia comienza a las 8:45 p.m.
- En Chile, el partido Francia vs Islandia comienza a las 2:45 p.m.
- En Argentina, el partido Francia vs Islandia comienza a las 3:45 p.m.
- En Venezuela, el partido Francia vs Islandia comienza a las 2:45 p.m.
- En Colombia, el partido Francia vs Islandia comienza a la 1:45 p.m.
- En Ecuador, el partido Francia vs Islandia comienza a la 1:45 p.m.
- En Bolivia, el partido Francia vs Islandia comienza a las 2:45 p.m.
- En Uruguay, el partido Francia vs Islandia comienza a las 3:45 p.m.
- En Paraguay, el partido Francia vs Islandia comienza a las 3:45 p.m.
- En Brasil, el partido Francia vs Islandia comienza a las 3:45 p.m.
- En México (CDMX), el partido Francia vs Islandia comienza a las 12:45 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Francia vs Islandia comienza a las 2:45 p.m.
- En España, el partido Francia vs Islandia comienza a las 8:45 p.m.
¿Dónde ver el Francia vs Islandia en vivo por TV?
El partido Francia vs Islandia será transmitido EN VIVO en Perú y Sudamérica por TV en ESPN y vía streamign por Disney+. En México, el cotejo va por la señal de Sky Sports. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.
Francia vs Islandia: Alineaciones posibles
Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano y Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Manu Koné; Désiré Doué, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.
Islandia: Elías Ólafsson; Victor Pálsson, Sverrir Ingason, Daníel Grétarsson; Jón Þorsteinsson, Stefán Poroarson, Ísak Johannesson, Mikael Ellertsson; Hakon Haraldsson, Andri Lucas Guojohnsen, Albert Guomundsson.
Francia vs Islandia: ¿Cuánto pagan las apuestas por un triunfo galo?
|Casa de apuestas
Francia
|Empate
|Islandia
|Betano
|1.10
|8.75
|40.00
|Doradobet
|1.11
|11.00
|31.00
|Apuesto Total
|1.11
|9.00
|26.00
|BetSafe
|1.09
|9.80
|34.00
¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.