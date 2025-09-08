Francia vs Islandia con Mbappé: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 2 de Eliminatorias UEFA 2026?

Con Kylian Mbappé, Francia jugará su próximo partido de local por las Eliminatorias UEFA 2026.

La Selección de Francia espera alargar su racha de victoria cuando reciba a Islandia por la fecha 2 de Eliminatorias UEFA 2026. El equipo galo será liderado por Kylian Mbappé, que anotó uno de los goles del triunfo ante Ucrania.

Francia vs Islandia: ¿Cómo llegan a la fecha 2 de las Eliminatorias UEFA 2026?

Francia llega a esta instancia tras vencer por 2-0 a Ucrania de visitante, mientras que Islandia goleó de local por 5-0 a Azerbaiyán.

¿Cuándo y dónde juegan Francia vs Islandia en vivo por las Eliminatorias UEFA 2026?

El partido de Francia contra el seleccionado de Islandia está programado para el martes 9 de setiembre en el Parque de los Príncipes, en París (Francia). El recinto tiene capacidad para recibir a 47 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Francia vs Islandia en vivo por las Eliminatorias UEFA 2026?

En Perú , el partido Francia vs Islandia comienza a la 1:45 p.m.



, el partido Francia vs Islandia comienza a la 1:45 p.m. En Francia , el partido Francia vs Islandia comienza a las 8:45 p.m.



, el partido Francia vs Islandia comienza a las 8:45 p.m. En Chile, el partido Francia vs Islandia comienza a las 2:45 p.m.



En Argentina, el partido Francia vs Islandia comienza a las 3:45 p.m.

En Venezuela, el partido Francia vs Islandia comienza a las 2:45 p.m.

En Colombia, el partido Francia vs Islandia comienza a la 1:45 p.m.

En Ecuador, el partido Francia vs Islandia comienza a la 1:45 p.m.



En Bolivia, el partido Francia vs Islandia comienza a las 2:45 p.m.



En Uruguay, el partido Francia vs Islandia comienza a las 3:45 p.m.

En Paraguay, el partido Francia vs Islandia comienza a las 3:45 p.m.

En Brasil, el partido Francia vs Islandia comienza a las 3:45 p.m.



En México (CDMX), el partido Francia vs Islandia comienza a las 12:45 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Francia vs Islandia comienza a las 2:45 p.m.

En España, el partido Francia vs Islandia comienza a las 8:45 p.m.

¿Dónde ver el Francia vs Islandia en vivo por TV?

El partido Francia vs Islandia será transmitido EN VIVO en Perú y Sudamérica por TV en ESPN y vía streamign por Disney+. En México, el cotejo va por la señal de Sky Sports. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Francia vs Islandia: Alineaciones posibles

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano y Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Manu Koné; Désiré Doué, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

Islandia: Elías Ólafsson; Victor Pálsson, Sverrir Ingason, Daníel Grétarsson; Jón Þorsteinsson, Stefán Poroarson, Ísak Johannesson, Mikael Ellertsson; Hakon Haraldsson, Andri Lucas Guojohnsen, Albert Guomundsson.

Francia vs Islandia: ¿Cuánto pagan las apuestas por un triunfo galo?

