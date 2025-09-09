Últimas Noticias
Universitario confirmó sus planes con Eliana Pérez y Brenda Graff para la próxima Liga Peruana de Vóley

Universitario quedó en el cuartos puesto de la Liga Peruana de Vóley 2024-25
| Fuente: Universitario
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Brenda Graff, de la selección argentina, y Eliana Pérez destacaron con la camiseta de Universitario en la última temporada de la Liga Peruana de Vóley.

Universitario de Deportes presentó a su nuevo comando técnico y los refuerzos extranjeros que se suman a las Pumas con miras a la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. En el que será su tercer año desde el retorno a la máxima categoría, en la ‘U’ quieren ser protagonistas por el título.

“Para mí es un orgullo llegar a Universitario, un club con tanta historia y grandeza. Mi compromiso es trabajar intensamente para que el vóley femenino crema crezca, sea competitivo y le dé muchas alegrías a la hinchada”, declaró el entrenador Francisco Hervás, quien anteriormente fue campeón con Regatas Lima y dirigió a la Selección Peruana.

Las jugadoras del extranjero que se suman a las filas de Universitario son la central Angélica Malinverno, la opuesta Maluh Oliveira y la central Mara Ferreira Leão, todas de nacionalidad brasileña.

Eliana Pérez y Brenda Graff no siguen en Universitario

En la presentación también participó Fabrizio Acerbi, Jefe Polideportivo del equipo. Ante la consulta sobre qué sucederá con las argentinas Eliana Pérez y Brenda Graff, confirmó que no son más parte de la plantilla.

“Entiendo que ellas han seguido su camino, no he podido conversar con ellas después que se fueron del club. A Brenda la he visto jugar ahora en el Mundial de Voleibol y en la Copa América, donde logró el campeonato. Muy feliz por ella”, declaró a Momento Deportivo.

Brenda Graff integró la convocatoria de Argentina que ganó la Copa América de Vóley y que jugó el Mundial en Tailandia. Respecto a Eliana Pérez, la atacante se operó en junio pasado tras sufrir una lesión en la lumbar baja, que le impidió jugar la última fase de la Liga Peruana.

“Eliana, entiendo, debe estar eligiendo un nuevo rumbo aún, pero ya mejor de su lesión. Les deseamos el mayor de los éxitos a las dos”, comentó Acerbi.

Presentación del comando técnico y refuerzos extranjeros de Universitario

Fuente: Universitario

Universitario se prepara para la Liga Peruana

De las extranjeras del pasado curso, tampoco continúa Sarah Evaristo, quien fichó por Brasília Volei de su país. No obstante, seguirá con el equipo la atacante Elis Bento, quien en abril pasado sufrió un desgarro meniscal en la rodilla derecha.

Universitario, que también fichó a la atacante nacional Daniela Muñóz, disputará del 3 al 5 de octubre el cuadrangular que organiza el club Atlético Atenea, certamen que será preparatorio para el inicio de la temporada de la Liga Peruana de Vóley.

Tags
Universitario de Deportes Eliana Pérez Brenda Graff Vóley Liga Peruana de Vóley

