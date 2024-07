Kylian Mbappé: ¿cuándo debutará oficialmente con la camiseta de Real Madrid?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kylian Mbappé, nuevo jugador madrilista, destacó en la rueda de prensa de su presentación este martes, sus dedeos de debutar con la camiseta de Real Madrid.

“El Real Madrid es un equipo que siempre gana y por eso es el mejor equipo del mundo. Lo que yo quiero es aportar ese granito de arena al equipo", dijo el delantero.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

El debut de Kylian Mbappé podría tener ya una fecha definida, en la conferencia de prensa se habló de la posibilidad y de sus deseos de jugar la final de la Supercopa de Europa 2024.

"Es un título y ganarlo en el primer partido puede ser una cosa única. Tengo ganas de jugar, pero es una pregunta para el míster", comentó en la rueda de prensa.



El partido por la Supercopa de Europa se jugará el miércoles 14 de agosto, a partir de las 2 p.m. hora peruana. Los 'merengues' enfrentan a Atalanta de Italia en el Estadio Nacional de Varsovia.

Este partido sería el estreno oficial de Kyliam Mbappé. Cabe mencionar que el equipo de Carlo Ancelotti tiene programada una gira por Estados Unidos con tres partidos amistosos como preparación en los que podría estar el francés.

Kylian Mbappé y su lesión en la nariz

Otro tema que se tocó en la conferencia de prensa fue la lesión de Mbappé en la nariz, producida en la Eurocopa 2024. Todavía no se sabe si la misma requerirá operación. Al respecto el jugador dijo que para conocer el real estado de la rotura de su tabique se pondrá en manos del departamento médico del club.

"Ahora me voy de vacaciones, pero cuando vuelva me pondré en manos del departamento médico y estaré listo para hacer lo que me digan para mi pronta recuperación", apuntó el delantero.