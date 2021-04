Kylian Mbappé. | Fuente: AFP

Real Madrid busca un fichaje 'galáctico' y por encima de Erling Haaland el anhelo del equipo español es contrarar a Kylian Mbappé, quien junto a Neymar, ha logrado ubicar a París Saint Germain (PSG) entre los semifinalistas de la Champions League que buscan ganar el título en Turquía el 29 de mayo.

Kylian Mbappé ha rechazado una serie de ofertas de renovación de PSG y la esperanza de contratarlo se mantiene firme en el Real Madrid. Sin embargo, el campeón francés se ha decidido ha realizar un último esfuerzo, según informa L'Equipe.

PSG sabe que Mbappé acaba su contrato el 30 de junio del 2022 y por ello no duda en ofrecerle 30 millones de euros brutos por temporada, 5 más de lo que recibe actualmente. Una cifra millonaria que es inalcanzable para equipos como Real Madrid, que no podría competir económicamente con el club presidido por el jeque Nasser Al-Khelaifi

De acuerdo al medio francés, se espera desde la interna de PSG que esta propuesta convenza a Mbappé, que ampliaría su vínculo hasta 2024. Además si se concreta la ooperación sería uno de los abanderados del Mundial del 2022 que se disputará en Qatar.

Mbappé anotó un doblete ante Bayern Munich en la ida de los cuartos de final de la Champions y se perfila como una de las grandes amenazas que tendrá que lidiar el Manchester City de Pep Guardiola en las 'semis' del torneo.

El exdelantero del Mónaco lleva ocho anotaciones en la Champions y busca también quedar como el goleador del campeonato europeo en la temporada 2020-21.

el dato: kylian mbappé está valorizado en 160 millones de euros, según el portal Transfermarkt.

"Neymar y Mbappé no tienen excusa para irse"

El presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, aseguró que la clasificación de su equipo para semifinales de la Champions League ante el Bayern Munich es un elemento más para que Neymar y Kylian Mbappé renueven porque "no tienen excusa para irse".



"Hemos construido un equipo para ganar todos los torneos, no tienen excusa para irse, lo tenemos todo para ganar todos los títulos, tenemos un gran equipo. Hemos hecho mucho durante años, pero hay que seguir trabajando, mantener la calma, porque la Liga de Campeones no ha terminado", señaló el mandatario a la televisión RMC Sport.



Agregó que las negociaciones con ambos continúan y se mostró confiando en que los dos jugadores más caros de la historia, cuyos contratos acaban en 2022, puedan prolongar sus compromisos con el PSG.





