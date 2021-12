Kylian Mbappé. | Fuente: AFP

Pese que Kylian Mbappé será libre de negociar con otro club desde enero, París Saint Germain (PSG) no tira la toalla. Cree a ciegas que el delantero de 23 años dará el sí en las próximas semanas y ampliará su contrato que culmina el 30 de junio en medio del interés del Real Madrid que lo quiere en sus filas en 2022.

El diario 'LÉquipe aseguran que en la interna de PSG confían que Mbappé renovará. La información destaca que el cuadro parisino dirigido por Mauricio Pochettino tiene margen hasta marzo, fecha que culmina la eliminatoria ante Real Madrid por los octavos de final de la Champions League.

El medio francés señaló, además, que PSG está seguro que entre Mbappé y el Real Madrid no tienen ningún preacuerdo ni acuerdo verbal y que no se hará antes de marzo. Una situación alentadora para el club presidido porNasser Al-Khelaifi.

Cumplirá su contrato, luego Mbappe...

“Solo tengo en mente ganar al Real Madrid en febrero y marzo. No, en enero no iré al Real Madrid. Voy a terminar la temporada con el PSG, con total seguridad. Quiero darlo todo para ganar un gran título para los aficionados, creo que me lo merezco", dijo el veloz atacante en entrevista con ‘CNN’.





