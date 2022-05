Kylian Mbappé, entre la pared del Real Madrid y el PSG. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Mohammed Badra

Toca esperar. "Ahora le toca elegir": Kylian Mbappé "tiene un acuerdo" con el PSG, que quiere convencerle para que se quede, y también con Real Madrid, que espera ficharlo, aseguró la madre del futbolista, Fayza Lamari, al medio egipcio Kora Plus.

"Todas las negociaciones están terminadas. Hay un acuerdo con el Real Madrid y con PSG. Ahora le toca elegir a Kylian Mbappé", declaró la mujer que gestiona en parte los asuntos de su hijo.

Mbappé termina contrato el 30 de junio y el goleador de 23 años duda entre seguir en el PSG, que según la prensa le ha hecho una oferta económica espectacular, y el Real Madrid, el club en el que soñaba jugar cuando era niño.

¿Kylian Mbappé renueva en PSG o se marcha al Real Madrid?

Kylian Mbappé aún no renueva con PSG y Real Madrid lo espera. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PASCAL GUYOT

Ha prometido comunicar su decisión "antes" de la próxima concentración de la selección francesa (28 de mayo), por lo que el anuncio podría realizarse este fin de semana, según la prensa francesa.

Por su parte, el entrenador parisino se pronunció por el futuro de su jugador, el más importante en su plantel en donde también están Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti y Gianluigi Donnarumma.

"Desconozco la decisión, así que no puedo comentar nada más, es un tema personal de Kylian Mbappé con el club. Es cierto que hay muchas informaciones, rumores que vemos últimamente, pero no soy la persona adecuada para hablar", dijo en rueda de prensa previa al último partido de la temporada, es sábado ante el Metz.



Respecto a su propia continuidad, respondió categóricamente que le queda un año de contrato. "No veo porqué no voy a estar aquí la próxima temporada", afirmó.



De la situación de Ángel Di María, cuyo contrato, como el de Mbappé, acaba el 30 de junio, Pochettino la comparó con la del delantero parisino pretendido por el Real Madrid, aunque desveló que tiene "información" al respecto.



"Esto es lo mismo que con Kylian, no me compete a mí, pero no os voy a mentir, tengo información, he hablado con Leonardo (director deportivo)", añadió. La prensa local da por hecho que Di María no seguirá después de siete años en el PSG. (AFP/EFE)

