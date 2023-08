¿Le cierra las puertas? Ancelotti y su contundente respuesta sobre posible llegada de Mbappé al Real Madrid

Real Madrid debutará este sábado en LaLiga temporada 2023-24. El cuadro merengue sufrió el golpe de la lesión de Thibaut Courtois, aunque ahora se encuentra enfocado en el compromiso ante Athletic Bilbao.

En la previa del este duelo, el entrendor Carlo Ancelotti habló en conferencia sobre varios tema y uno de ellos fue el posible fichaje de un atacante para reforzar su plantel. El primero nombre es el francés Kylian Mbappé para este mercado de fichajes.

"No, yo creo que no. El problema que hemos tenido ha sido en el aspecto defensivo, en el ofensivo hemos marcado muchos goles. Hemos tenido muchas posibilidades de marcar. Ha faltado un poco de acierto, pero es bastante normal porque el jugador todavía no tiene la frescura para acertar. En frente estamos muy bien. Tenemos varias opciones", señaló.

Sobre los fichajes de Joselu y Brahim, sostuvo: "Han llegado dos jugadores que aportan más. Joselu es bueno en el área y se desmarca bien. Brahim entre líneas nos puede dar más soluciones", señaló.

Ancelotti satisfecho con su plantilla

"Yo creo que no porque estoy muy satisfecho con esta plantilla. Me da mucha ilusión. He visto algo muy bueno en la pretemporada. Veo a todos los jugadores muy animados y enchufados. Trabajan muy bien, con mucho compromiso. Tenemos la confianza y la ilusión de que vamos a pelear y competir toda la temporada", culmino 'Carletto'.

Mbappé informó que su postura es cumplir su contrato con PSG hasta junio del 2024, aunque se espera el movimiento del equipo parisino.

Luis Enrique sobre Mbappé: "El club está por encima de jugadores"

Un nuevo capítulo en el 'caso Mbappé'. Este viernes, el entrenador de París Saint Germain (PSG), Luis Enrique, se pronunció sobre la actualidad de Kylian, que de momento entrena con los jugadores transferibles del cuadro parisino.

Luis Enrique, en conferencia de prensa, señaló que espera que la dirigencia de PSG y Mbappé "lleguen a un acuerdo" para que pueda utilizar al campeón mundial en Rusia 2018.

"Es un tema que ya sucedió en el pasado, que se resolvió de manera positiva entre el club y el jugador, antes de que yo estuviera. Espero y deseo que club y jugador lleguen a un acuerdo", afirmó en la antesala del primer partido de PSG en la Ligue 1 frente al Lorient. Para este partido, 'Kyky' no sería convocado por no renovar contrato que vence en 2024.



"Como dijo el presidente, el club está por encima de jugadores, entrenadores o directores deportivos, y lo comparto al cien por cien", afirmó Luis Enrique.



Preguntado de nuevo sobre la situación del jugador estrella del PSG y de la Selección de Francia, Luis Enrique dijo claramente: "No pienso decir nada más".

