¡Brutal lo de Mbappé! Tras doblete en el Real Madrid vs Valencia, sumó 18 goles en 14 partidos

Tres goles ante Valencia en el cierre del primer tiempo, dejó en claro el excelente momento de Real Madrid, que llegaba a la fecha 11 de LaLiga de España tras vencer a Barcelona en el clásico.



La apertura en el marcador llegó a los 19 minutos a través de un remate de penal convertido por Kylian Mbappé, que se cobró su revanchas luego de fallar su pena máxima ante el Barza.

Posteriormente, el capitán de la Selección de Francia volvió a marcar: Arda Güler se escapó por la banda izquierda y sacó un centro para que Mbappé anote de zurda.

Es así, que Mbappé ha arrancado en plena forma esta temporada, con 18 goles en 14 partidos (11 de LaLiga y 3 Champions).

De los 18 tantos, tres goles fueron en tres partidos de octubre LaLiga EA Sports, además de sumar una asistencia, por lo que este sábado recibió el premio a mejor jugador de la liga en dicho mes.

Así fue la definición de Kylian Mbappé de Real Madrid. | Fuente: DSports

Real Madrid vs Valencia: alineaciones para este duelo

Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde ©, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Vinicíus Jr. y Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.

Valencia: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, César Tarrega, José Copete, José Luis Gayá ©; Diego López, Baptiste Santamaría, Pepelu, L. Rioja; Lucas Beltrán y A. Danjuma. DT: Carlos Corberán.

¡GOOOL DEL GOLEADOR!



Kylian Mbappé convirtió el primer tanto de Real Madrid desde los 12 pasos para poner en ventaja al conjunto Merengue ante Valencia.#LaLigaEnDSPORTS #RealMadridValencia pic.twitter.com/CAo8fZVQQG — DSPORTS (@DSports) November 1, 2025