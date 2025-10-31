Real Madrid vs Valencia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 11 de LaLiga?

Real Madrid vs Valencia EN VIVO: se enfrentan este sábado 1 de noviembre por la fecha 11 de LaLiga. El encuentro se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Real Madrid vs Valencia: ¿cómo llegan al partidazo de LaLiga EA Sports?

Real Madrid llega al partido como único líder de LaLiga. De sus últimos cinco partidos, ganó cuatro y perdió uno, sumando —hasta ahora— 27 unidades. Valencia, en tanto, se ubica en la zona de descenso. Tiene apenas nueve unidades, estando en el puesto 18.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Valencia en vivo LaLiga EA Sports?



El partido entre Real Madrid vs Valencia se disputará este sábado 1 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu. El recinto tiene capacidad para 84 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Valencia en vivo por LaLiga EA Sports?



En Perú, el partido Real Madrid vs Valencia comienza a las 3:00 p.m.

En España, el partido Real Madrid vs Valencia comienza a las 9:00 p.m.

En Colombia, el partido Real Madrid vs Valencia comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Real Madrid vs Valencia comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Real Madrid vs Valencia comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Real Madrid vs Valencia comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Real Madrid vs Valencia comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Real Madrid vs Valencia comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Real Madrid vs Valencia comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Real Madrid vs Valencia comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Real Madrid vs Valencia comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Valencia en vivo vía TV y streaming?



El partido entre Real Madrid vs Valencia se podrá ver EN VIVO por TV a través de DSports. Vía streaming, será transmitido por DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Real Madrid vs Valencia: alineaciones posibles

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Guler, Tchouameni, Bellingham; Diaz, Vinicius y Mbappé.

Valencia: Agirrezabala; Rendall, Tarrega, Copete, Gayá; López, Guerra, Pepelu, Rioja; Beltrán y Danjuma.

Real Madrid vs Valencia: últimos resultados

Real Madrid

Real Madrid 2-1 Barcelona

Real Madrid 1-0 Juventus

Getafe 0-1 Real Madrid

Valencia

UD Maracena 0-5 Valencia

Valencia 0-2 Villarreal

Alavés 0-0 Valencia

