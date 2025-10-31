Últimas Noticias
Real Madrid vs Valencia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 11 de LaLiga?

Erick Chavez

Erick Chavez

Real Madrid vs Valencia EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 11 de LaLiga.

Real Madrid vs Valencia EN VIVO: se enfrentan este sábado 1 de noviembre por la fecha 11 de LaLiga. El encuentro se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Real Madrid vs Valencia: ¿cómo llegan al partidazo de LaLiga EA Sports?

Real Madrid llega al partido como único líder de LaLiga. De sus últimos cinco partidos, ganó cuatro y perdió uno, sumando —hasta ahora— 27 unidades. Valencia, en tanto, se ubica en la zona de descenso. Tiene apenas nueve unidades, estando en el puesto 18.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Valencia en vivo LaLiga EA Sports?

El partido entre Real Madrid vs Valencia se disputará este sábado 1 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu. El recinto tiene capacidad para 84 000 espectadores. 

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Valencia en vivo por LaLiga EA Sports?

  • En Perú, el partido Real Madrid vs Valencia comienza a las 3:00 p.m. 
  • En España, el partido Real Madrid vs Valencia comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido Real Madrid vs Valencia comienza a las 3:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Real Madrid vs Valencia comienza a las 3:00 p.m.  
  • En Bolivia, el partido Real Madrid vs Valencia comienza a las 4:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Real Madrid vs Valencia comienza a las 4:00 p.m. 
  • En Brasil, el partido Real Madrid vs Valencia comienza a las 5:00 p.m. 
  • En Argentina, el partido Real Madrid vs Valencia comienza a las 5:00 p.m. 
  • En Chile, el partido Real Madrid vs Valencia comienza a las 5:00 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Real Madrid vs Valencia comienza a las 5:00 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Real Madrid vs Valencia comienza a las 5:00 p.m. 

¿Dónde ver el Real Madrid vs Valencia en vivo vía TV y streaming?

El partido entre Real Madrid vs Valencia se podrá ver EN VIVO por TV a través de DSports. Vía streaming, será transmitido por DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Real Madrid vs Valencia: alineaciones posibles

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Guler, Tchouameni, Bellingham; Diaz, Vinicius y Mbappé.

Valencia: Agirrezabala; Rendall, Tarrega, Copete, Gayá; López, Guerra, Pepelu, Rioja; Beltrán y Danjuma.

Real Madrid vs Valencia: últimos resultados

Real Madrid

  • Real Madrid 2-1 Barcelona
  • Real Madrid 1-0 Juventus
  • Getafe 0-1 Real Madrid

Valencia

  • UD Maracena 0-5 Valencia
  • Valencia 0-2 Villarreal
  • Alavés 0-0 Valencia
