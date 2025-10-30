Últimas Noticias
Wojciech Szczesny reveló el secreto para atajarle el penal a Kylian Mbappé en el Clásico

Kylian Mbappé es el goleador de LaLiga 2025-26
Kylian Mbappé es el goleador de LaLiga 2025-26 | Fuente: EFE
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

El arquero del Barcelona es el único que le ha atajado un penal a Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar Jr.

El Real Madrid se quedó con la victoria por 2-1 en el último Clásico que le permitió dispararse como líder de LaLiga. No obstante, el Barcelona se mantuvo hasta el final con opciones de sumar en el Bernabéu y en gran parte debido al trabajo del arquero Wojciech Szczesny.

Con 9 atajadas, la cifra más alta en los últimos ocho años, el polaco fue la gran figura, destacando incluso una espectacular respuesta suya frente al disparo de Kylian Mbappé desde el punto de penal.

Wojciech Szczesny, quien salió del retiro para sumarse la temporada anterior al Barcelona, dio detalles del trabajo que hizo para poder evitar la anotación del goleador del Real Madrid.

“Estudio mucho a los rivales. Quizá me miro los últimos 20 penales. Observo cómo los lanzan, en qué dinámica llegan, si van ganando durante el partido, si tienen confianza...", detalló. "Me lancé al mismo lado que lanzó el último", añadió sobre su parada ante Mbappé.

Szczesny, arquero ataja penales

Wojciech Szczesny, que es el único arquero que ha parado lanzamientos desde el punto de penal a Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar Jr., toma con tranquilidad esa estadística.

"La lista realmente es muy buena, pero ahora mismo no lo pienso. Quizá cuando sea mayor sí que lo valoraré", apuntó.

Szczesny comenzó la temporada siendo suplente en el Barcelona, detrás de Joan García. Con la lesión del arquero, recuperó la titularidad, mientras que Marc André Ter Stegen todavía sigue recuperándose.

Kylian Mbappé recibe la Bota de Oro 2024-25

El otro protagonista del penal en el Clásico, Kylian Mbappé, a pesar de su intento fallido sí pudo celebrar ante el polaco y ya registra 11 goles en LaLiga, a los que se suma sus cinco tantos en la Champions League.

Kylian Mbappé tiene un arranque de temporada notable, buscando mejorar las cifras que registró el curso pasado cuando fue el máximo goleador de LaLiga (31) y ganó la Bota de Oro.

Precisamente, este viernes el delantero francés recibirá el premio en el palco de honor del Santiago Bernabéu. Es la primera vez que Mbappé se lleva el reconocimiento, el cual se entrega al máximo goleador de las ligas europeas desde 1968.

