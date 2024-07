Mbappé y su encuentro con el plantel: "Me dijeron que no hay otro club como Real Madrid"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kylian Mbappé no quiso entrar en detalles sobre “el pasado” cuando pudo fichar por el Real Madrid, pero sí afirmó que tras hacer “esfuerzos” ha podido cumplir “un sueño” que “no se paga”.

El jugador contó que fueron varios los jugadores de Real Madrid que le pidieron fichar por el club, pero contó que fue Vinícius Jr. el más insistente.

"Vini me insistía mucho y me decía 'ven, ven, que vamos a jugar juntos'. Es muy bueno saber que los jugadores me quieren. Será un privilegio jugar con él. Tengo que adaptarme lo más rápido para ayudarle a él y a todos mis compañeros", dijo en rueda de prensa.

Kylian Mbappe posando en el que será su lugar en el camarín. | Fuente: EFE

Previo a su presentación, Mbappé pudo saludar a un grupo de jugadores que se encontraba entrenando y al técnico Carlo Ancelotti, Cabe indicar que la mayoría de los consagrados se encuentran de vacaciones debido a su participación en los torneos internacionales.

Saludando a los compañeros previo a la presentación. | Fuente: Real Madrid

"Con el Míster hablamos, hicimos bromas, pero no comentamos de tácticas. Tengo ganas de jugar con todos mis compañeros. Soy muy feliz de verlos y con cualquiera sé que me sentiré bien", comentó el delantero.

"Yo voy a conocer mejor a mis compañeros y cómo juegan. Además, voy a conocer la personalidad de cada uno. Yo no quiero venir, meter gol e irme a casa. Yo quiero adaptarme y ser parte de este gran equipo y esta gran familia", añadió.

Kylian Mbappé y la camiseta número '9'

Al delantero francés le preguntaron, en la rueda de prensa, si se sentía cómodo con la camiseta '9' y no con la '10' que es la que usaba habitualmente.

"¿Quién dice que quería la 10? Es de Modric y será un honor estar a su lado en el camarín. El dorsal no es muy importante para mí. Puedo jugar con el 23 o 48, yo no veo lo que está atrás yo veo para adelante, el arco, el gol. Es importante la camiseta 9 pero yo lo único que quiero es dar lo mejor para el equipo", apuntó.