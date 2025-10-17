Jugadores de LaLiga harán protesta en partidos por el Barcelona vs. Villarreal en Miami

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Polémica en el fútbol español. Y es que LaLiga EA Sports tomó la decisión que el partido del Barcelona ante Villarreal se juegue no en territorio local, sino en la ciudad de Miami (Estados Unidos).

Será el sábado 20 de diciembre que el Villarreal recibirá al FC Barcelona en el Hard Rock Stadium por la fecha 17 de LaLiga 2025-26. Ante ello, el colectivo de jugadores en España se ha pronunciado, está en desacuerdo y por medio de un comunicado dio cuenta que protestará.

"La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), con el apoyo de los capitanes de Primera División, anuncia que, durante todos los partidos correspondientes a la novena jornada, al inicio de cada encuentro, los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos", indican.



📄 COMUNICADO | AFE ANUNCIA UNA ACCIÓN DE PROTESTA AL INICIO DE LOS PARTIDOS DE LA 9ª JORNADA DE LALIGA



Toda la información 👇🏼https://t.co/HuPsRhErhd — AFE (@afefutbol) October 17, 2025

Lo que dice la AFE por el Barcelona contra Villarreal

Asimismo, indican que la medida del campeonato de llevar el cotejo a Norteamérica no le hace bien al fútbol español.

"Ante las permanentes negativas y propuestas quiméricas de LaLiga, la AFE rechaza de manera rotunda un proyecto que no cuenta con la aprobación de los protagonistas principales de nuestro deporte", añaden.

En otro momento, solicitan que se den diálogos para que se explique -de la mejor manera- cuáles son los aspectos que provocaron que el Barcelona ante Villarreal se juegue en Estados Unidos.

"Se exige a la patronal la creación de una mesa de negociación en la que se comparta toda la información y se analicen las características excepcionales del proyecto, se atiendan las necesidades e inquietudes de los futbolistas", manifestaron.

Barcelona y Villarreal en el corto plazo

Por otra parte, el Barcelona que dirige Hansi Flick recibe este sábado al Girona por la fecha 9 de la liga española de primera división.

Del otro lado de la esquina, el popular 'Submarino amarillo' tendrá un partido complicado cuando juegue en casa ante el Real Betis.