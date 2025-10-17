Derrota en el debut: Piero Quispe jugó su primer partido oficial con Sydney FC en la liga australiana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Y llegó el día. Este viernes, Piero Quispe debutó de manera oficial con la camiseta de Sydney FC en la liga australiana de primera división.

En la madrugada para el Perú, el Sydney FC salió como visitante ante Adelaide United en la primera fecha de la A-League Men en su temporada 2025/26. En ese cotejo, volante peruano Piero Quispe fue titular y jugó en su conjunto hasta los 80 minutos (reemplazado por su compañero Pat Wood).

Si bien hubo expectativa por el primer cotejo oficial de Quispe con su flamante club, el Sydney no tuvo buenas sensaciones y cayó 2-1 fuera de casa.

We fall to defeat in the opening game.



Attention turns to next Saturday night at home. pic.twitter.com/uWjN69PucY — Sydney FC (@SydneyFC) October 17, 2025

Lo que fue el partido del Sydney FC de Quispe

Ryan Kitto se encargó de adelantar a los locales con un gol a los 55', mientras que Ethan Alagich estiró la ventaja en el 65'.

Después, a poco del final del partido, Joe Lolley firmó el descuento en los visitantes. Su gol llegó a los 90'+1 y no mucho más tarde se dio el pitido final del árbitro.

Ahora, Piero Quispe y la tienda de Sydney FC tendrán la oportunidad de recuperarse el sábado 25 de octubre (3:35 a.m. hora peruana). Por la segunda jornada, recibirán a la escuadra de Central Coast Mariners.

Posteriormente, el 1 noviembre, al elenco del exvolante de Universitario de Deportes le tocará visitar a Newcastle Jets por la tercera fecha del campeonato local.

El plantel de Sydney FC 2025-26 con Piero Quispe (por orden numérico)

#1 Gus Hoefsloot

#4 Jordan Courtney-Perkins

#5 Alex Grant

#7 Piero Quispe

#8 Wataru Kamijo

#9 Víctor Campuzano

#10 Joe Lolley

#11 Abel Walatee

#12 Harrison Devenish-Meares

#13 Pat Wood

#16 Joel King

#17 Ben Garuccio

#20 Tiago Quintal

#22 Mathias Macallister

#23 Rhyan Grant

#24 Paul Okon Jr

#32 Marcel Tisserand

#35 Al Hassan Toure

#36 Rhys Youlley

#41 Alexandar Popovic